تشافي عن رحيل ألبا: أشعر كأنني فشلت كصديق ولكن..

كواليس حديث تشافي مع جوردي ألبا بعد قرارع رحيله عن برشلونة.

فتح برشلونة للموسم الثاني على التوالي، أبواب غرفة تبديل الملابس ليظهر للعالم تجارب وأحداث الفريق خلال الموسم الماضي من خلال الفيلم الوثائقي "عصر جديد".

بجانب التعاقدات التي قام بها الفريق الكتالوني والتتويج بلقب الدوري الإسبانيوظهور اللاعبين الشباب، يُظهر الفيلم الوثائقي أيضًا الجزء الأكثر حزنًا في الموسم، وهو رحيل ثلاثة من أساطير النادي جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

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وتحدث مدرب برشلونة أمام غرفة خلع الملابس بأكملها عن الوضع الصعب الذي واجهه للتعامل مع جوردي ألبا قائلًا: "إذا شعرت في أي وقت بالإحباط، خاصة تجاهي، فأنا آسف جدًا، أنا أحبك وأحترمك كثيرًا، الأمر ليس شخصيًا وأنت تعلم ذلك".

وأضاف: "كمدرب، يتعين عليك أحيانًا اتخاذ قرارات، وعادة ما تكون هذه القرارات صعبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود أصدقاء".

وأتم: "مع ألبا لدي شعور بأنني أفشل كصديق، ولكن يجب عليك إعطاء الأولوية للفريق".

الجدير بالذكر أن ألبا رحل عن برشلونة في نهاية الموسم الماضي متجهًا إلى إنتر ميامي الأمريكي، ليعود مجددًا للعب بجوار ليونيل ميسي.