تشافي عن تمديد عقده: البقاء في برشلونة كل تلك المدة أمر صعب!

المدرب الإسباني أصبح قريبًا من التجديد

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن موقفه من فكرة تجديد عقده مع النادي الكتالوني والبقاء لفترة أطول بصفوفه.

تشافي بدأ فترته مدرب لبرشلونة في نوفمبر 2021 ومرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2024، ولكن وفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإنه أصبح على أعتاب تمديد عقده لمدة موسم واحد.

وفي هذا الصدد علق صاحب الـ43 سنة على أنباء التجديد في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني قائلًا:"أشعر وكأنني في سفينة دوارة من الأحساسيس والمشاعر، أنا سعيد وممتن جدًا لاستمراري هنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن إمكانية البقاء مع برشلونة لمدة 15 سنة قادمة:"هذه الفكرة تبدو معقدة للغاية حتى أكون صادقًا معكم".

يذكر أن تشافي نجح في قيادة برشلونة لتحقيق لقب كأس السوبر المحلي والدوري الإسباني الموسم الماضي، وهو ما شجع إدارة النادي بقيادة جوان لابورتا على تجديد الثقة به.