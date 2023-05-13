تشافي عن بوسكيتس: أذكى لاعب في العالم.. غيابه عن الكرة الذهبية "غير عادل"

يرى مدرب برشلونة أن لاعب وسطه المقترب من الرحيل تعرض للظلم في مسيرته

قبل واحدة من أهم مباريات الموسم بل قد تكون الأهم إذ يعني الفوز بها ضمان التتويج بلقب الدوري الإسباني، تحدث المدرب تشافي هيرنانديز عن فريقه برشلونة الذي يواجه إسبانيول غدًا لحساب الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمره الصحفي: "إسبانيول يتطور كثيرًا، لا أتوقع مباراة سهلة أمامهم، في النهاية لا يهمني على أي ملعب نحقق لقب الدوري، المهم أن ننهي المهمة".

وتناول رحيل لاعبه سيرجيو بوسكيتس قائلًا: "لقد اتخذ القرار في الوقت السليم، أعتقد أن بوسكيتس هو أفضل لاعب محور لعبت معه وربما في تاريخ برشلونة كله ومصنف أيضًا على المستوى التاريخي، بوسكيتس هو أذكى لاعب لعبت معه على الإطلاق".

وأردف: "الكل يتذكر ثلاثيتنا أنا وهو وإنييستا، أتمنى أن يسير جافي وبيدري على خطانا ويتفوق الشباب علينا".

وعن بديله قال: "حين أخطط للحصول على بديل بوسكيتس يجب ان أنظر في الأكاديمية أولًا، حينما لا نجد هذا البديل في الأكاديمية سنذهب إلى خارجها لنرى الفرص المتاحة، لكنه لابد أن يكون قريبًا من مستواه على الأقل".

وعاد ليؤكد أن بوسكيتس "حين كان لا يطرح ضمن قوائم الكرة الذهبية كان يرى في هذا عدم عدل" مؤكدًا أن "هذا يحصل كثيرًا في كرة القدم".

وأردف عن بوسكيتس: "كان ١٠-١٠ في كل شيء، في سلوكياته المحترفة وفي أدائه على أرضية الميدان".

كما أشاد تشافي بنجميه عثمان ديمبيلي الذي قال إنه تعافى بنسبة 100٪، وتير شتيجن الذي يقدم موسمًا رائعًا من وجهة نظره.