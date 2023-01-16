تشافي عقب هزيمة ريال مدريد: طريقة اللعب أهم من الفوز بالبطولات!

برشلونة يجني ثمار الفوز بالسوبر الإسباني

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه يتمتع بجيل جديد من الشباب، بعد رحيل ليونيل ميسي عن الفريق في صيف 2021، وأكد أن الأداء الذي قدمه اللاعبين هو المكسب الحقيقي في نهائي السوبر.

برشلونة قدم عرضًا كبيرًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر وحسم الللقب بثلاثية مقابل هدف على ملعب الملك فهد الدولي في السعودية أمس الأحد.

وفي بداية المؤتمر الصحفي عقب اللقاء هنأ المدرب لاعبيه حيث أوضح: "أنا سعيد باللاعبين، لقد تلقوا الكثير من الانتقادات كثير منها غير عادل، اليوم أطلقوا سراح أنفسهم وهذا يمنحنا الكثير من الثقة".

وأضاف: "أنا راضٍ جدًا وسعيد جدًا، الأمر الأهم كثيرًا لي كيف حققنا الفوز عندما نفوز ولا نلعب بشكل جيد لا أشعر بالرضا التام، اليوم ما خططنا له سار على أكمل وجه، هذا الفوز يمنح راحة البال للفريق والجمهور ومجلس الإدارة، لقد أظهروا أنهم إذا تمكنوا من فعل ذلك ضد أبطال أوروبا والدوري، فيمكنهم فعل ذلك ضد أي فريق آخر".

وأشار إلى الانتقادات التي طالت الفريق بسبب طريقة لعبه في الانتصار أمام أتلتيكو مدريد: “أنا أفضل طريقة الفوز أكثر من البطولات على الرغم من وجود أشخاص يقولون لا، إلا أنني أهتم كثيرًا بالكيفية، في الخارج سيكون هناك دائمًا ضوضاء، لكن في الداخل كان هناك الكثير من الهدوء".

وواصل: "جئنا من فترة صعبة وكان رحيل ليونيل ميسي مهمًا جدًا وصعب الاستيعاب، وأتمنى أن يكون هذا هو اللقب الأول للكثيرين".

وأكمل: "هذا الفوز سيمنحنا الثقة، ويرى لاعبي الفريق أن ما اقترحته يسير على أكمل وجه بالفعل هذا يجعل اللاعبين يؤمنون بما نفعله في الفريق، لكن ليس عليك التوقف هنا، علينا مواصلة العمل".

وحول الشكوك التي تولدت في الأشهر الأخيرة، قال: "أرى الأمور من الداخل ولهذا السبب كانت إيجابية".

فيما يتعلق بكون الفريق يتكون من الشباب قال المدرب الإسباني: "لدينا جيل جيد جدًا لقد لوحظت الرغبة في تحقيق الألقاب، قضينا ما يقرب من عامين دون أن نحقق أي لقب، لكن هذا مستمر يوم الخميس سنذهب إلى سبتة ويوم الأحد ينتظر خيتافي لا يمكننا التوقف الآن".