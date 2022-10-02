تشافي عقب لقاء مايوركا: ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

تشافي تحدث عن وصوله إلى 18 مباراة متتالية دون هزيمة خارج ملعبه

كشف مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، عن سعادته بعد تحقيق الفوز يوم أمس، على الرغم من تقديم البلوجرانا لعرض متواضع.

وكان الفريق الكتالوني قد استطاع أن ينتصر على ريال مايوركا بهدف دون رد سجله المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ماذا قال تشافي عن اللقاء؟

قال تشافي بعد المباراة: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية، هذه ثلاث نقاط مهمة، في مباريات مثل هذه، إذا لم تسجل الهدف الثاني، يمكن أن تتعقد الأمور".

وواصل: "من الصعب دائمًا مهاجمة نظام مثل هذا، هناك مساحات قليلة، يجب أن تكون أنيقًا جدًا، كان الأمر صعبًا بالنسبة لنا".

وتابع: "في الشوط الأول كنا جيدين، وفي النصف الثاني انخفض مستوانا ولا يمكننا السماح بذلك، من المفترض أن نحاول تسجيل الهدف الثاني ونكون أكثر طموحًا".

وأضاف: "مباراة صحيحة، دون تألق، لكننا أخذنا ثلاث نقاط مهمة للغاية. في هذا الملعب سيكون من الصعب الحصول على النقاط".

رقم قياسي جديد

وصل المدرب تشافي إلى رقم قياسي جديد، حيث لم يخسر في 18 مباراة متتالية خارج ملعبه في بطولة الدوري الإسباني.

وعن ذلك، أضاف: "نحن سعداء، نحن نقوم بالأشياء بشكل جيد. إنه رقم قياسي مهم نأمل أن يترجم إلى ألقاب".

وأوضح: "سعيد لأن الفريق ينافس جيدًا ويلعب مباريات صعبة خارج الديار، هذا يعني أن هناك عملًا وراء ذلك، وأننا على المسار الصحيح وبدون مزيد من اللغط، إذا تم ترجمت هذا الوضع إلى الألقاب، يكون طعمه أفضل، ولكن نظرًا لعدم وجود أي شيء، فهو مجرد سرد للقصص".

ماذا قال عن عناصر برشلونة؟

عن شتيجن وليفاندوفسكي، أردف: "سيكون ملخصًا سيئًا للغاية، لقد قدمنا أداءً جيدًا في الدفاع، وفي تداول الكرة، كان الشوط الأول جيدًا، وفي الشوط الثاني كان هناك نقص في الإيقاع، هذا صحيح أن هذا الثنائي في مستوى ممتاز، لكن الفريق تنافس بشكل جيد للغاية".

وعن البولندي وحده، أضاف: "هو من صنع الفارق، ولكن أيضًا مع الخط الدفاعي، ليفاندوفسكي لاعب مضمون، إنه هداف ونجم كبير، أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، بالإضافة إلى التهديف، طريقة عمله، الضغط، والقيادة".

وعن تواجد أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيمن، استدرك: "لقد اخترنا الخيار الأكثر طبيعية ومنطقية، إنه يعرف الموقف، سيرجي روبيرتو يعاني من بعض الانزعاج، لم يكن جاهزًا 100% طوال الأسبوع، كان بالدي على ما يرام، أعتقد أن الخط الدفاعي كان جيدًا جدًا".

وعن إمكانية مشاركة بيكيه أساسيًا ضد إنتر في دوري الأبطال، تابع: "يمكن للجميع أن يكونوا لاعبين أساسيين، لدينا فريق مضمون، وسنقوم بتدوير اللاعبين".

وعن فاتي، اختتم: "لقد كان جيدًا للغاية. لقد سار هذان الأسبوعان بشكل جيد للغاية بالنسبة له. إنه في مستوى غير عادي، لقد شرع في أن يكون مهمًا وسيكون كذلك".