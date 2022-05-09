تشافي: ضم هالاند مستحيل .. وواقع برشلونة الاقتصادي صعب

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن الطريقة التي سيتبعها "البلوجرانا" لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تصريحات تشافي جاءت خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو، والتي تقام مساء الثلاثاء على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

برشلونة يرغب في تحقيق الفوز على سيلتا فيجو، من أجل الاقتراب من ضمان المركز الثاني في الدوري الإسباني.

ماذا قال تشافي؟

في بداية المؤتمر الصحفي، الذي نقلت وقائعه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رد تشافي على سؤال حول اقتراب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

وقال تشافي: "انتقاله إلى مانشستر سيتي ليس رسميًا، أليس كذلك؟ عندما يصبح الأمر كذلك اسألوني مرة أخرى".

وأضاف: "بالنسبة لنا، التعاقد معه صعب جدًا بسبب الوضع الاقتصادي، لن أكذب عليكم".

وتابع: "لن أقول هذا كثيرًا، لن أستهين بمشاريع الأندية الأخرى، مشروعنا ليس الوحيد الجيد، مانشستر سيتي لديه الكثير من الألقاب وينافس دائمًا، إذا انتقل إليهم سيكون ذلك بسبب المسألة المالية".

وأكمل مازحًا: "لقد ذهبت إلى ميونخ عدة مرات"، في إشارة للأخبار التي أفادت بأنه توجه إلى ألمانيا للتفاوض مع هالاند.

هل يتعاقد برشلونة مع مهاجم جديد؟

وتطرق تشافي للحديث عن إمكانية تعاقد برشلونة مع مهاجم من الأسماء الرنانة في كرة القدم، خاصة مع ارتباط "البلوجرانا" بضم روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

وقال تشافي: "أعتقد أنه من المهم التعزيز كل عام، لا يهم إذا فزت أو خسرت، ولكن إذا خسرت لن يكون العام إيجابيًا لأننا لم نكن نكافح من أجل الألقاب".

وأضاف: "كل من سيأتي سيكون موضع ترحيب، في الوضع الاقتصادي الحالي يجب رحيل بعض اللاعبين لنضم لاعبين جدد".

وأكمل: "نمر بواحد من أصعب المواقف، ولكن يتعين علينا تقوية أنفسنا العام المقبل إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة".

ماذا سيفعل برشلونة في سوق الانتقالات؟

وكشف تشافي سياسة برشلونة وطريقة في التحرك في سوق الانتقالات قائلًا: "لقد قمنا بتشخيص قائمة الفريق، ثم هناك الجانب المالي الذي لا يخصني، ولكن النادي يعمل على هذا الجانب، لدينا التشخيص، ونعرف ما نحتاج إليه، ومن هناك يمكننا العمل".

وأضاف: "نحن واضحون تمامًا، من الصعب تعديل وتغيير وضعنا، لدي أشياء واضحة تمامًا مع اللاعبين وموقف كل منهم، الوضع الاقتصادي للنادي يؤثر علينا".

وقال عن التعاقدات الجديدة: "هذا يعتمد على الحالة الاقتصادية، في النهاية إذا كنت تريد شيئًا ولا يمكنك الحصول عليه لأنك لا تملك المال، عليك التصرف بطريقة أخرى".

وأردف: "الموقف بسيط، ويعتمد على المال، سنفعل شيئًا أو آخر، إنه أمر واضح، الوضع صعب، ولكنه واقعنا".

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هل يجدد ديمبيلي عقده؟

تشافي تحدث أيضًا خلال المؤتمر الصحفي عن قضية تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقال تشافي: "نعود إلى نفس الشيء، وهو التكيف مع المستوى الاقتصادي الذي يناسب النادي، ليس لدي شكوك حول مستوى عثمان، إنه يمنحنا الكثير، لكن الحظ لا يحالفه أمام المرمى".

وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم مختلف، لقد افتقر إلى التهديف، لكنه راضٍ جدًا عن وضعه".

واختتم تشافي: "النادي يعرف أفكاري، ولكن هناك بعض المفاوضات، مع الوكيل واللاعب والنادي، آمل أن يستمر معنا".

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