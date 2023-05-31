تشافي: أتأثر بأساليب جوارديولا، ولم أستطع النوم بسبب بيكيه!

تشافي يسدل الستار عن أسوأ لحظاته مع برشلونة!

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة في حوار مع الإعلامي جوردي جراو عن موسمه الأول في النادي وعن الحالة الحالية للفريق بعد التتويج بثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر.

وقال تشافي خلال حوار في برنامج "جول آ جول" على قناة "تي في 3" متحدثًا عن قضية تجديد تعاقده: "أمر تجديد عقدي قريب، أنا على علم بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم ولن يكون هناك أي مشكلة، آمل أن أستمر لسنوات عديدة، وسنجدد التعاقد بالتأكيد".

وأضاف: "الرئيس جوان لابورتا هو قائد هذا المشروع ووجد ناديًا في حالة تدهور رياضي واقتصادي، نحن في السنة الثانية بعد رحيل ميسي وكانت تلك فترة صعبة جدًا لكن لابورتا شخص شجاع جدًا، يعطينا الثقة والأمان، لديه شخصية قوية ونشعر بأننا عائلة واحدة".

وعن مقارنته بمدربه السابق بيب جوارديولا: "إن ظل بيب جوارديولا يثقل علي كمدرب، لا أعتقد أنه من العادل إجراء مقارنة، لقد حدث لي ذلك أيضًا عندما كنت لاعبًا يجب على الجميع أن يتجاوز ذلك".

وعن أسوأ لحظاته كمدرب لبرشلونة: "في بعض الأحيان تشعر بالخجل عندما تخسر بنتيجة 0-3 وتأخذ الأطفال إلى المدرسة وتعود بسرعة إلى السيارة، أشعر بالخجل لأنني خسرت".

وواصل: "الجماهير لم تطلق الصفارات أبدًا، وفي يوم مباراة بايرن ميونخ كان علينا أن نخرج لتحية الجماهير، لقد لاحظت تغييرًا مذهلاً، فقد اكتسبنا ولاء الجماهير".

برشلونة تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإسباني على يد ريال مدريد في الجولة التاسعة بثلاثية مقابل هدف، على ملعب سانتياجو برنابيو، لكن منذ هذه المباراة حافظ الفريق على نسقه في الليجا.

وكشف تشافي عن سر استعادة فريقه للطريق الصحيح بعد السقوط المدوي أمام غريمهم التقليدي: "بعد الخسارة في برنابيو، اجتمعت مع الفريق، طلبت من بقية الطاقم أن يتركوني وحيدًا مع اللاعبين، لأنني في تلك المباراة شعرت أنه ينقص الروح كان هناك نقص في الشغف والقيم التي طلبتها منذ اليوم الأول، العزيمة والاحترام والجهد، لاحظت أن هناك شيئًا يحدث للفريق واجتمعت معهم لفترة طويلة تحدثنا بوضوح وجهًا لوجه وحدث تغيير جذري بعد تلك المحادثة، جعلتنا نكون أقرب من أي وقت مضى".

وعن موقف تشافي هيرنانديز من الانتقادات الموجهة لطاقمه التدريبي: "لم أتقبل ذلك جيدًا، لأن طاقمي الفني استثنائي، لم ينضم لي أخي أوسكار هيرنانديز لأنه أخي، بل لأنه يمكن أن يكون مدربًا لبرشلونة وسيرخيو أليجري أيضًا، والثلاثي (ديفيد براتس، سيرخيو جارسيا وتوني لوبو) رائعون، كانوا لاعبين سابقين ويعرفون كيفية التعامل مع غرفة خلع الملابس في برشلونة، بغض النظر عن كونهم أشقاء أو أصدقاء، فهم استثنائيون".

وعن قضية نيجريرا أجاب الإسباني: "لقد عانينا كثيرًا بسبب انفجار هذه القضية وأثرت سلبًا على النادي ولكن نحن نعلم أننا لم نشترِ حكمًا قط، كانت العداوة شديدة في جميع الملاعب، لكن بدلاً من أن تضعف الفريق، جعلتنا نتحد مع بعضنا البعض".

عودة ميسي إلى برشلونة

وعن عودة ميسي قال: "يعتمد الأمر على ليونيل ميسي نفسه، إذا أراد العودة إلى برشلونة، فسنبذل قصارى جهدنا لجعل ذلك يحدث".

وأضاف: "أعتقد أن الشروط متوفرة، من الناحية الكروية يمكن أن يساعدنا كثيرًا، ليس هناك أي شك في ذلك هناك أمور أخرى، شخصية واقتصادية، لدي علاقة صداقة مع ليو، نهنئ بعضنا عندما يحين الوقت ويتابع الأمور المتعلقة ببرشلونة، وأنا أشاهد الأرجنتين وباريس سان جيرمان نقيم إمكانية انضمامه بشكل كروي وكيف يمكن أن يساعدنا، ليس لدي أي شك في ذلك".

وواصل: "من الناحية المؤسسية، ليس هناك أي شك أيضًا، وقد يساعدنا حتى اقتصاديًا، العديد من المشجعين يرغبون في عودة ليونيل ميسي ويهتفون بإسمه، الآن يعتمد ذلك بشكل كبير على قراره، يمكننا القول بنسبة 99٪".

اعتزال بيكيه ورحيل ألبا وبوسكيتس

وقال تشافي عن اعتزال بيكيه: "عندما تضطر لاتخاذ قرارات تتعارض مع ما يرغبه اللاعب، يصبح الأمر صعبًا كان علي أن أقول لبيكيه أن يتخلى عن اللعب وأن يلعب وقت أقل، شعرت بصعوبة في النوم والتفكير في كيف سأقول هذا، لأننا استمتعنا كثيرًا معًا".

وأضاف: "مع جوردي ألبا تشعر وكأنك تفشل كصديق، لكن يجب أن تضع الفريق في المقام الأول".

وواصل: "لقد حدث لي الأمر نفسه لي مع لويس إنريكي، لا تفهم الأمر تشعر وكأنه يجب عليك اللعب بعد سنوات طويلة كأساسي انزعج جوردي، وهذا أمر قابل للفهم ولكن بعد ذلك، عقدنا مناقشة جماعية وأكد لنا أنه ملتزم بنسبة 100% وهكذا كان الأمر، مثلما حدث مع بيكيه تمكنوا من المغادرة في الوقت المناسب".

وتحدث تشافي عن أداء برشلونة السيئ في دوري أبطال أوروبا: "كان الشعور بعدم القدرة على المنافسة في أوروبا صعبًا جدًا، واحدًا من أصعب ما عشته كمدرب، لا يمكننا تحمل ذلك إنه الموضوع المعلق لهذا الفريق، يجب علينا أن نتنافس ونطمح إلى كل شيء يجب علينا تعزيز أنفسنا بشكل جيد".

وبسؤاله عن تقييم موسمه الأول كمدرب لبرشلونة أجاب: "موسم رائع، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار من أين جئنا، وصلنا في نوفمبر 2021 في المركز التاسع ومع فريق في حالة اكتئابية كان الناس بحاجة إلى موسم من هذا القبيل".

وأكمل: "نهائي السوبر كان أفضل مباراة في الموسم، شعرت أنه يمكننا أن نفوز بفارق أكبر، إنه إنجاز كبير لأننا تغلبنا على فريق مثل ريال مدريد قوي جدًا ومثير للإعجاب".

وأردف: "يصاب اللاعبون بالجنون لأنني أكثر من احتفل بالدوري، لكن ذلك بسبب معاناتي، وكانت هناك لحظات صعبة كثيرة".

وواصل: "كمدرب، تعيش كل شيء بثلاثة أضعاف الشدة الجيد والسيئ، أنت مسؤول عن كل شيء يتحدثون عن دور تشافي، وأجده غير عادل، ولكن الظلم عندما يلومونك على كل شيء".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 43 عامًا: "كان هناك نقص في الدعم، منذ البداية أقرأ الصحف وأشاهد البرامج الرياضية عن برشلونة، وشاهدت انتقادات شرسة توجه إلى الجهاز الفني، ملمحة بأنهم المسؤولون عن الوضع".

وتابع: "برشلونة هو أصعب نادٍ في العالم مهما فعلت، لا يكون كافيًا أبدًا، دائمًا يحدث شيء ما يفشل".

وأتم: "من غير العادل مقارنتنا ببرشلونة عام 2010 أو 2012."