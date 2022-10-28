تشافي سيمونز: أدركت إهمال برشلونة عندما لعبت لباريس سان جيرمان!

موسم رائع مع آيندهوفن

كشف تشافي سيمونز لاعب نادي آيندهوفن الهولندي، عن الفروق التي وجدها بين باريس سان جيرمان وبرشلونة خلال لعبه للناديين.

صاحب الـ19 سنة تخرج من أكاديمية برشلونة كأحد أهم المواهب في النادي، ولكنه غادر في 2019 للتوقيع مع باريس في صفقة انتقال حر، قبل أن يرحل عن النادي الفرنسي بسبب قلة المشاركات، حيث لعب 11 مباراة فقط مع الفريق الأول في 3 سنوات.

وقال سيمونز في تصريحات لشبكة "ESPN" الهولندية:"كان علي أن أجد شيئًا للدفاع عن نفسي في المباريات، صدقوني في برشلونة هم لا يعملون كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية ويركزون على الكرة فقط".

وأضاف:"عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان وجدت الفروق، فهم كانوا يعملون في صالة الألعاب الرياضية بسبب القوة البدنية بالدوري الفرنسي".

يذكر أن النجم الشاب الذي شارك في فوز آيندهوفن على آرسنال 2/0 بالدوري الأوروبي، أمس، الخميس، نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 4 في 19 مباراة مع الفريق الهولندي الذي انضم له بفترة الانتقالات الصيفية الماضية.