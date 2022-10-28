تشافي: سنحاول الفوز بكل الألقاب والنادي بدأ التخطيط ليناير

مواجهة صعبة للفريق الكتالوني أمام فالنسيا

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تمتعه بالثقة الكاملة لجوان لابورتا رئيس النادي ومجلس الإدارة، رغم الخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر من بايرن ميونخ 3/0 يوم الأربعاء الماضي ليودع الأبطال، ويستعد لمواجهة جديدة أمام فالنسيا غدًا، السبت، بالجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة الخفافيش عن سنته الأولى مع برشلونة:"مباراتنا في ميونخ كانت رائعة وفي العام الماضي شوهدت أشياء كثيرة، لعبنا بشكل جيد ضد فياريال وأتلتيك وريال وإشبيلية، النتيجة لا يجب أن تشتت انتباهنا، مررت بهذه الظروف كلاعب ولن نفقد تركيزنا، أعتقد أن النتائج ستأتي ولو لم يحدث ذلك سيتم التعاقد مع مدرب آخر".

وأضاف:"لن نتوقف عن العمل وأشعر بثقة تامة في المشروع، لم نتوقع الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، لدينا توقعات عالية ولسنا في وضع جيد، علينا تحمل النقد والاستمرار في العمل والهدوء، وبالنسبة لي فأنا أتمتع بثقة الرئيس ومجلس الإدارة لتحقيق النجاحات المنتظرة".

وتابع:"الآن علينا التركيز على الدوري الإسباني وكأس السوبر والدوري الأوروبي، علينا القتال للفوز بكل المسابقات المتبقية بعد الخروج من الأبطال".

وعن التعاقد مع لاعبين جدد في يناير:"لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن هذا الأمر، صحيح إدارة النادي تعمل، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

استراحة كأس العالم:"نعتقد أننا سنمر بموسمين في موسم واحد، سنظل بلا مباريات تنافسية لمدة شهر ونصف، هذه تجربة لم يمر بها أحد في كرة القدم وسنحاول التكيف عليها".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول الدوري بـ28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة بعد 11 مباراة.