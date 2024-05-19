تشافي: ريال مدريد "الخارق" سبب أزمتي.. وهذا موقفي من الرحيل!

ماذا قال مدرب البارسا؟

رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الحديث عما تردد بشأن إمكانية إقالته من قيادة الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي عقب موقعة رايو فاييكانو اليوم الأحد: "منذ 3 أسابيع قررنا الاستمرار لأنني لاحظت ثقة الإدارة، بالنسبة لي لم يتغير شيء".

وأضاف: "هنا يوجد ضجيج دائمًا، هناك العديد من وسائل الإعلام التي تغطي النادي، ويجب قبول ذلك، إنهم يجعلونك تشعر بأنك صغير، لكن ما نفعله هو ما يجب فعله وهو الفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "أعتقد أنه يتعين علينا التحدث مع الرئيس جوان لابورتا، لكنني هادئ، لقد كنت مع ديكو، سافرت إلى ألميريا مع يوستي، وأعطوني الهدوء والثقة، لم يقل لي أحد أي شيء، الرئيس صادق دائمًا، وسيظل كذلك عندما نتحدث، وأعتقد أننا سنرى بعضنا البعض، نحن نفعل ذلك دائمًا بعد المباريات".

سُئل تشافي "هناك معلومات تؤكد أنك ستغادر، لو حدث ذلك فهل تعتبر أنه من غير العادل أن تكون اليوم آخر مباراة لك دون أن تتمكن من توديع الجماهير؟"، فعلق: "لن أجيب عن افتراضات، في الوقت الحالي لم يتغير شيء، إذا كان علي أن أعلن شيء ما فسأفعل ذلك".

وختم تشافي: "ما تغير هذا الموسم هو ريال مدريد الذي حقق نتيجة تاريخية، نحن نقاتل ضد أحد أفضل الفرق، إنهم في نهائي دوري أبطال أوروبا، نحن نتنافس ضد فريق خارق".