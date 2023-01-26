تشافي: ديمبيلي مثل الخنجر .. انظر لوجوه المدافعين!

تشافي هيرنانديز يؤكد على سعادته بالإضافة التي يقدمها عثمان ديمبيلي إلى برشلونة مؤخرًا.

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بمستوى الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعدما قاد "البلوجرانا" إلى الفوز على ريال سوسييداد بهدف دون رد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-23.

ديمبيلي سجل الهدف الوحيد في المباراة، ليقود برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليواصل دوره كأحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني في الآونة الأخيرة.

تشافي أشاد بالجناح الفرنسي بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلًا: "بما أننا هنا، فقد نضج كثيرًا، إنه قاتل في السرعة".

وأضاف: "إنه بمثابة خنجر، عليك فقط أن تشاهد وجوده المدافعين، إنه لاعب يتمتع بإمكانات هائلة".

واختتم تشافي: "إنه جيد في اتخاذ القرارات، وأنا سعيد للغاية لأنه ولد جيد ومحترف، لقد نجح في تغيير الوضع من تلقي الصافرات إلى الحصول على تصفيق الجمهور".