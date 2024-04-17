تسريع الخطوة.. برشلونة يستقر على خليفة تشافي بعد رباعية باريس!

التغيير بعد الكلاسيكو!

تطورات عديدة تشهدها أروقة نادي برشلونة، عقب خسارة الفريق الكبيرة أمام باريس سان جيرمان (4-1)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن "إدارة برشلونة قررت تسريع خطواتها وتريد اتخاذ قرار بشأن مدرب المستقبل، بعد مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأسبوع المقبل".

وأضافت: "حاول الرئيس جوان لابورتا إقناع تشافي هيرنانديز بأن أفضل شيء لبرشلونة هو استمراريته، ولا يزال مقتنعا بذلك، لكن المدرب لم يفتح الباب للاستمرار، وها هي النتائج تسهل البحث عن بديل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني تواصل مع عدد من المدربين في فبراير الماضي (بعد إعلان تشافي رحيله بنهاية الموسم)، إلا أنه توقف تمامًا مع تحسن نتائج الفريق، بأوامر من لابورتا الذي يرى أن "تشافي سيستمر".

وختمت: "في الوقت الحالي، بعد توديع دوري الأبطال، يبدو أن هناك إجماع على أنه لم يكن أي مدرب خارجي مقنعًا، وأصبح رافا ماركيز (مدرب الرديف) قويًا ويرونه مستعدا أكثر فأكثر لمواجهة التحدي، ويبدو المرشح الأكبر لخلافة تشافي".