تشافي: جود بيلينجهام؟ لا نريد التأثير على التحكيم في الكلاسيكو!

تشافي هيرنانديز يعلق على مواجهة الكلاسيكو المرتقبة في الدوري الإسباني بعد الفوز على أتلتيك بيلباو..

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فوز فريقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المباراة التي تقام يوم السبت المقبل، في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، يعد أمرًا حيويًا للفريق.

برشلونة حقق فوزًا هامًا على حساب ضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد مساء الأحد، ليواصل النادي الكتالوني مطاردة ريال مدريد وجيرونا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وتحدث تشافي عن الفوز الصعب خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان منافسًا صعبًا، وانتصارًا صعبًا، لقد ضغطوا بقوة، كان أتلتيك شجاعًا، وقد أتيحت لهم الفرص".

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وأضاف: "حصلنا على ثلاث أو أربع فرص واضحة جدًا، في النهاية، طفل من الأكاديمية صنع الفارق، لقد قمنا بعمل استثنائي على المستوى البدني".

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وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حيث قال: "مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكن في الوسط هناك مباراة أساسية وحيوية أخرى، وهي في دوري أبطال أوروبا. لدينا العديد من المصابين واليوم قمنا بجهد جبار، نحن متأخرون بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد ومن المهم تحقيق الفوز في الكلاسيكو".

وعن الحكم الذي سيدير الكلاسيكو، قال مدرب برشلونة: "ليس علينا أن نضع الشروط، ليس من القانوني أن نعلق على أي شخص ولا أحب أن تكون اللجنة الفنية للحكام مشروطة، كلنا ندافع عما هو لنا، لكن علينا أن نسمح لهم بالعمل، أنا أؤمن بنزاهة الحكام".

كما تحدث تشافي عن إلغاء هدف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أمام إشبيلية، والذي كاد يقلب نتيجة المباراة لصالح النادي الملكي، قائلًا: "هناك حكم هو الذي يقرر، لا أستطيع أن أقول المزيد، لا أستطيع التحدث نيابة عنه. الجميع يدافعون عن أمورهم الخاصة، في برشلونة، لا نريد أن نفرض على الحكام أي شيء، وهذا ليس جيدًا ولا إيجابيًا".

وفي ختام تصريحاته علق تشافي على هدف الفوز أمام أتلتيك بيلباو، والذي جاء بأقدام اللاعب الشاب مارك جويو، في أول لمسة له مع الفريق الأول، قائلًا: "لقد سجل من أول كرة يلمسها بشكل استثنائي، كنت سعيدًا جدًا من أجله، رأيت النظرة على وجهه بأنها كان مستعدًا أخبرته أنه سيحصل على فرصة، بالتأكيد، أفضل يوم في حياته".