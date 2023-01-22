تشافي: تصريحاتي عن ألفيش تم تحريفها .. كل دعمي للضحية!

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة يتحدث عن قضية ألفيش من جديد!

اعتذر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن تصريحاته حول قضية اتهام دانييل ألفيش في قضية اعتداء جنسي، في تصريحات أخرى أدلى بها عقب الفوز على خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

وقال تشافي: "أعتقد أن كلماتي قد تم فهمها بشكل غير صحيح، ولم أوضح قصدي بشكل كافي، علينا أن نشجب أي نوع من العنف، أعتذر لو لم أكن واضحًا".

وأضاف: "أشعر بالسوء لأن ألفيش استطاع القيام بمثل هذا الأمر، وأشعر بالمفاجأة أيضًا، وكل دعمي للضحية".

وأردف: "أنا آسف، أعرف أن صوتي هام وأشعر بالسوء لأنه قد تم فهمي بشكل غير صحيح".

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد تم إيداعه قيد الحبس الاحتياطي دون كفالة بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدة في مراحيض ملهى ليلي في برشلونة نهاية العام الماضي.