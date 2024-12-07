تشافي: أستمتع بمشاهدة برشلونة وهذا اللاعب هو الأكثر إبهارًا لي!

أبدى رأيه في الشكل الجديد لمونديال الأندية

أكد تشافي هيرنانديز المدرب السابق لبرشلونة، أنه لا يزال يستمتع بمشاهدة الفريق الكتالوني وما يقدمه حاليًا مع خليفته هانز فليك، كما كشف عن اللاعب الذي يحب مشاهدته أكثر من أي شخص آخر.

تشافي الذي غادر منصبه كمدرب لبرشلونة الصيف الماضي بسبب خلاف مع رئيس النادي جوان لابورتا، أجرى مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد قرعة دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وقال المدرب الكتالوني:"اللاعب الذي أستمتع به أكثر؟ لا يزال ليونيل ميسي، أحب كذلك رؤية برشلونة وهو يفوز، بشكل عام أستمتع بمشاهدة العديد من لاعبي كرة القدم، لكن ليو يظل رقم واحد بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الفارق بين برشلونة مع بيب جوارديولا ومنتخب إسبانيا الذي سيطر على كل شيء في الفترة من 2008 إلى 2012:"ربما ميسي هو الفارق الوحيد، لم يكن لدينا لاعب يمكننا التعويل عليه مثله، ولكننا حققنا العديد من النجاحات، فزنا باليورو وكأس العالم، وتمتعنا بجيل مبهر مع برشلونة أيضًا".

وأخيرًا قال تشافي عن الشكل الجديد لمونديال الأندية:" البطولة ستكون فرصة مثيرة لمختلف الأندية في العالم وليس أوروبا فقط، أتوقع أنها ستصبح نقطة تحول لأي فريق في العالم، والجميع سيكون متحمسًا لمتابعتها".

جدير بالذكر أن تشافي ارتبط بعدة وظائف منذ رحيله عن برشلونة الصيف الماضي، كان أبرزها العمل كمدرب لمانشستر يونايتد وكذلك ميلان، ولكنه لا يزال بلا وظيفة منذ مغادرة ناديه السابق.