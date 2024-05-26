تشافي: قرار إقالتي "مؤسف".. وهذه نصيحتي للمدرب الجديد!

"لقد تم استهدافي"

أعرب تشافي هيرنانديز عن حزنه لقرار إقالته من تدريب برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن "الرحيل أمر مؤسف".

وقال تشافي في تصريحات عقب الفوز على إشبيلية بالجولة الأخيرة من الليجا: "لدي شعور بأن كل ما فعلته قد أدى إلى زلزال، لقد تم استهدافي عدة مرات، لم أتمكن من العمل في هدوء، طلبنا الاستقرار قبل شهر وأعتقد أنه حال الاستمرار كنا سنحقق ذلك".

وأضاف: "لدي شعور متناقض، أعتقد أن العمل هذا العام كان جيدًا رغم عدم تحقيق الألقاب، لكنني أعتقد أننا كنا على الطريق الصحيح، أتمنى الأفضل لبرشلونة".

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وتابع: "ليس لدي خيار سوى احترام القرار، وأسباب الإقالة إذا أراد الرئيس سيشرحها، وما قاله لي غير مهم، المهم أن البارسا مستمر، النادي فوق أي شخص".

وواصل: "أعتقد أنه لم يتم تقدير العمل الذي قمنا به في الوضع الصعب الذي نحن فيه، هذا العام لم نحقق النتائج بسبب أمور لم نتمكن من إكمالها، كان الأمر مؤسفًا، كنت حزينًا بالأمس وما زلت حزينًا اليوم".

وعن النصيحة التي سيقدمها لخليفته، ختم: "قلتها من قبل، يجب أن يعرف أنه في وضع صعب، لأن برشلونة نادٍ صعب بالفعل، لكن بالإضافة إلى ذلك هناك وضع اقتصادي صعب، لذا لن تكون المهمة سهلة".