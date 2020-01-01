شائعات تشافي تغضب فالفيردي

غموض حول موقف المدير الفني

كشفت تقارير عن موقف مدرب برشلونة الحالي إرنستو فالفيردي من الشائعات المتناقلة حول إمكانية إقالته وتعيين نجم البلوجرانا السابق ومدرب السد الحالي تشافي هيرنانديز.

وحسبما علم "جول" فبرشلونة وتشافي دخلا في مفاوضات متقدمة لتولي صانع الألعاب السابق مهمة التدريب، ولكن الاختلاف حول موعد توليه المهمة.

وذكرت "موندو" أن فالفيردي غاضب من علمه بإمكانية إقالته من منصبه عبر وسائل الإعلام، وأن النادي لم يتواصل معه شخصياً حول المسألة.

وأضاف التقرير أن المدير الفني قرر التواجد في تدريبات برشلونة صباح الإثنين بشكل طبيعي، وأنه ليس عازماً على الإخلال بعقده أو التقدم باستقالته.

وتحدثت الصحيفة أن فالفيردي يعلم أنه يحظى بمساندة نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز، ولكن يشعر بأنه كان سيرحل بنهاية عقده، سواء حقق دوري الأبطال أم لا.

وتوترت العلاقة بين مدرب بلباو السابق وبرشلونة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد 3-2 في نصف نهائي السوبر الإسباني المقام في المملكة العربية السعودية.

ويحتل برشلونة حالياً صدارة ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة مناصفة مع ريال مدريد بعد مرور 19 جولة.