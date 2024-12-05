"هذه البطولة ستغير قواعد اللعبة" .. تشافي يعارض رئيس الليجا بشأن كأس العالم للأندية

ماذا قال أسطورة برشلونة؟

أبدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تفاؤله ببطولة العالم للأندية بشكلها الجديد، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة فرصة رائعة لخلق منافسة بين الفرق المختلفة من قارات العالم المختلفة.

وتقام اليوم الخميس في ميامي الأمريكية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أعتقد أنها ستكون بطولة مثيرة للغاية من عديد النواحي، ليس فقط لكرة القدم الأوروبية، التي لديها بالفعل دوري أبطال أوروبا وتنافس دائمًا على أعلى مستوى".

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وأضاف: "إنها أيضًا فرصة لأندية مختلفة حول العالم. أعتقد أن هذه البطولة ستغير قواعد اللعبة، وهي فرصة رائعة لأي نادٍ على المستوى العالمي وسيتوق مشجعو كرة القدم لرؤيتها".

وكانت هناك دعوات كبيرة لمقاطعة هذه البطولة من رؤساء دوريات كبرى، حيث تعتبر هذه البطولة بمثابة ضغط إضافي على الفرق بعد نهاية موسم طويل وقد تسبب إصابات وإرهاق للاعبي.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قد طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، بإلغاء كأس العالم للأندية 2025، بينما انتقد عدة لاعبين جدول المباريات المتزايد باستمرار مع انتشار دعوات للإضراب.

وقال تيباس في حديثه بمنتدى الاتحاد الأوروبي للأندية ببروكسل: "رئيس الفيفا، أنت تعلم أنك لم تبع حقوق كأس العالم للأندية، وليس لديك رعاية له، أنت تعرف أن الدوريات واتحادات اللاعبين لا تريد البطولة، اسحبوا كأس العالم للأندية الآن".