"أسلوبه يُشبه تشافي" .. باو كوبارسي يكشف عن نجم شاب جديد قادم من أكاديمية برشلونة

نجم جديد سيكون له مستقبل كبير مع برشلونة

كشف باو كوبارسي، مدافع برشلونة الشاب الذي لا يتجاوز عمره 17 عامًا، عن اسم جديد سيكون له مستقبل كبير مع فريقه، ويتواجد حاليًا في أكاديمية البلوجرانا.

وعند سؤال كوبارسي بشأن النجم الذي سيكون له مستقبل مع برشلونة، قال خلال تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" دون تردد: "كويم جونينت".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن معلومات تخص كويم، حيث أكدت أنه من مواليد 2007، وهو أحد أبرز اللاعبين الناشئين في فريق شباب برشلونة، وأنه انضم إلى أكاديمية البلوجرانا عام 2016 قادمًا من نادي جيمناستيك دي مانريسا، بالتزامن مع تشافي إسبارت، الذي تم استدعاؤه من جانب مدربه هانسي فليك أكثر من مرة للتدرب مع الفريق الأول.

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وأضافت الصحيفة أن جونينت يُعرف في برشلونة بمهاراته الفنية الرائعة، وطريقة تواصله مع زملائه اللاعبين، بالإضافة إلى قدراته الهجومية، إذ شارك مع منتخب إسبانيا في كأس العالم تحت 17 سنة الأخيرة، كما يُحب لعب الشطرنج.

وأكد أوريلي ألتيميرا، أحد مكتشفي كويم، أن أسلوبه يُشبه كثيرًا أسلوب تشافي هيرنانديز، فهو يستطيع التنفيذ والتفكير بسرعة داخل الملعب.

وعلى الرغم من تلك الإشادات، لم يقم هانسي فليك باستدعاء كويم في أي مناسبة للفريق الأول حتى الآن، ولكنه يتابعه في التدريبات مع فريقه.