تشافي: باريس مرشح رغم "التاريخ" ضد برشلونة .. وأضع خطة الموسم المقبل

المدرب الكتالوني موقن أن المباراة أمام أتلتيكو لن تكون سهلة..

تناول مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز العديد من النقاط الهامة المتعلقة بالفريق الكتالوني، ومشواره كمدرب، إضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد الهامة في الدوري الإسباني وقرعة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عن هذه الملفات، قائلًا إنه يتوقع مباراة قوية للغاية ضد أتلتيكو مدريد.

وتطرق إلى أنطوان جريزمان، مسؤولًا عن سبب فشله في برشلونة فأجاب: "لم يكن الأمر يخصه وحده، كانت هناك ظروف اقتصادية أيضًا، جريزمان هو منظم أداء أتلتيكو الهجومي، وشخصيًا يعجني كثيرًا".

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كما تناول قرعة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، فقال: "ربما يكونون مفضلين بعض الشيء في تلك المباراة، لكن بالنظر إلى التاريخ فلدينا بطولات أكثر منهم أوروبيًا، بالنظر إلى ماذا أنفقوا وماذا أنفقنا أيضًا ستعرف الفارق، في النهاية كان الكل يجلس سويًا يوم القرعة رغم هذا التفاوت".

وحينما سئل عن سبب تخطيطه لمستقبل برشلونة الموسم المقبل رغم إعلان رحيله قال: "أشارك لأنني أحب هذا النادي، قراري لم يتغير ولكنني أحاول المساعدة قدر ما أستطيع، أنا رجل النادي، كل شيء أستطيع المساعدة به سوف أفعله".

كما شدد تشافي أن نيته حتى الآن تتمثل في ترك منصبه بتدريب الفريق الكتالوني بنهاية الموسم، ومن ثم تكون هناك فترة للراحة.