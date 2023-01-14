تشافي: إنها "حرب رياضية" ولا أخشى حظ أنشيلوتي في النهائيات!

تصريحات مدرب برشلونة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن تحمسه من أجل إسقاط ريال مدريد للحصول على لقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي السوبر، غدًا، الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال تشافي عن مواجهة كارلو أنشيلوتي:"لقد قابلته عدة مرات، إنه رجل نبيل ودعونا نسير على طول هذا الخط، لا يجب الخروج عن النص واعتبارها أكثر من مجرد حرب رياضية، أنا معجب كذلك بالعديد من لاعبي ريال مدريد".

إحصائية أنشيلوتي في النهائيات:"هل تعطيني الكثير من الأمل؟ الإحصائيات تظهر من أجل تغييرها، يجب التذكر أنني كنت محظوظًا جدًا في النهائيات، وإذا أخبرتني أن أنشيلوتي لم يخسر أي مباراة نهائية منذ 2010 فهذا يحفزني أكثر".

مواجهة رونالد أراوخو أمام فينيسيوس جونيور:"رونالد غير عادي ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم عندما يتعلق الأمر بمواجهات واحد ضد واحد وهو يمنحنا الكثير من الأمان".

تقنية الفيديو:"ربما تهدر متعة الاحتفال بتسجيل الأهداف، لكنها من ناحية أخرى تجعل المباريات أكثر عدلًا وتفسر الحالات المثيرة للجدل".

اختلاف مواجهة السوبر عن الدوري:"ستكون موقعة مختلفة تمامًا، سنحاول السيطرة على التحولات وإيقاف أسلحتهم الهجومية، أنا لا أعطي الأولوية لشخصي، بالنسبة لي النادي أكثر أهمية لذلك سأحاول التخطيط للفوز بالنهائي بأفضل شكل ممكن ولمنح بعض اللاعبين فرصة الحصول على البطولة الأولى مع برشلونة".

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال بيتيس في نصف النهائي بركلات الترجيح التي تألق فيها الألماني مارك تير شتيجن.