مدرب البارسا في قمة سعادته!

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الغامرة بالانتصار (4-0) أمام خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها شبكة "موفيستار": "كانت مباراة متكاملة على المستوى الدفاعي والهجومي، عرفنا كيف نستغل المساحات ونسجل الأهداف، كنا في المستوى بدنيًا وتكتيكيًا".

وأضاف: "راض للغاية عن الجهد المبذول، الفوز يمنحنا القليل من الهدوء والتفكير قبل مواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة المقبلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثنى تشافي على الثنائي رافينيا وجواو فيليكس، مشيرًا إلى أنهما "لعبا بشكل جيد للغاية في العمق، ونجحا في التسجيل، بفضل قدرتهما الكبيرة على استغلال المساحات، رغم قوة دفاع الخصم".

وواصل: " نحن لا نستسلم بعد في الليجا، يتعين علينا الفوز كل جولة، الأسبوع الماضي كان إيجابيا للغاية لأننا قلصنا الفارق، وسننتظر ما سيحدث مع جيرونا وريال مدريد حيث تتبقى 12 جولة".

وعندما سئل عما إذا كان نادمًا لإعلان رحيله عن النادي في ظل تحسن النتائج مؤخرًا، ختم تشافي: "لا، بل على العكس تمامًا. القرار صحيح للغاية لأن الفريق اتخذ خطوة إلى الأمام. أنا مقتنع جدا بالقرار. ليس بالنسبة لي، لكن بالنسبة لبرشلونة. وأشكر المشجعين من أعماق قلبي لوقوفهم بجانبي".