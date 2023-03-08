تشافي: أعيش أسوأ أيام حياتي في برشلونة .. ولن أخون طريقتنا!

تشافي يدافع عن طريقة لعبه!

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن الظروف الصعبة التى يعيشها مع الفريق، خلال تواجده في فعالية أقيمت في البلدة التي نشأ بها وهي تيراسا (برشلونة)، وأكد على أنه لن يخون ابدًا طريقة لعب برشلونة.

وقال تشافي خلال الفعالية: "سأكون في برشلونة طوال حياتي إنه منزلي، لكنني أعتمد على النتائج، جوان لابورتا صديقي، وبرشلونة محظوظ جدًا لوجود رئيس مثله، تجديدي لا يتعلق بالمال أو مدة العقد ولكن يتعلق بحقيقة أنني أريد أن يفعل النادي ذلك، في اليوم الذي أشعر فيه بأنني غير مقنع للاعبين سأعود إلى المنزل، أولاً لنرى النتائج ثم سنتحدث عن مستقبلي".

وأضاف: "أتعرض للانتقادات باستمرار إنه أمر صعب لدي عائلة وأطفال صغار هناك العديد من اللحظات التي لا يكون فيها مجديًا أن أكون مدربًا لبرشلونة، يكون الأمر صعبا للغاية عندما يخبرونك أنك لست جيدا أو ليست لديك شخصية، وأحيانًا لا تكتشف النقد ويتصل بك صديق ليخبرك ما يشعرك بالقتل".

وواصل: "كانت أسوأ أيام حياتي كمدرب لبرشلونة في كثير من الحالات، سألت نفسي عما إذا كان ذلك سيؤتي ثماره لست بحاجة إلى أي شيء اقتصاديًا، لكني من برشلونة وأريد مساعدة النادي".

كان مدرب برشلونة صريحًا جدًا أيضًا عندما سئل عن الجدل حول طريقة لعب الفريق قائلًا: "إذا كان شخص ما يمثل "دي أن أي البرسا"، فهو أنا أريد أن يمتلك فريقي الكرة، أغضب بشدة عندما لا يحدث ذلك، لكن كرة القدم ليست مسرحية، هناك دائمًا منافس يحاول إفساد عملك لن أخون أبدًا في حياتي الأسلوب الذي أطعمني، إذا كنت شخصًا في عالم الرياضة فهذا بفضله ".

وأردف: "لدينا خطة لعب، لكن علينا أن نتتكيف مع الظروف الدفاع جزء مهم للغاية من كرة القدم".