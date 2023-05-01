تشافي: أشكر أنشيلوتي، ومانشستر سيتي الأفضل في العالم!

تشافي يتحدث قرب برشلونة من التتويج بالدوري الإسباني ومباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن نجاح فريقه في حسم لقب الدوري الإسباني قريبََا سيكون أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة له ولجماهيره.

وقال تشافي في مؤتمر مباراة فريقه أمام أوساسونا: "الفوز بالدوري لن يكون معجزة، لقد قمنا بالكثير من الصفقات العظيمة وحققنا بطولة السوبر من ريال مدريد".

وعن ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا والكأس: "قد تقدر جماهير برشلونة بطولة الدوري أكثر لو خسر ريال مدريد دوري الأبطال والكأس، لكننا نقدر البطولة بنفس القدر في كل الأحوال، بغض النظر عن المنافس".

وأردف عن مانشستر سيتي: "بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في العالم، ولديهم بيب جوارديولا المدرب الأفضل في العالم أيضًا".

وأنهى كلماته عن حديث أنشيلوتي عن قرب برشلونة من الفوز بالدوري قائلًا: "أشكره، لقد هنأت ريال مدريد في العام الماضي، ونعلم أن الفائز بالدوري هو الفريق الأفضل ، الآن علينا العمل على بطولات خروج المغلوب".

جدير بالذكر أن برشلونة يلزمه الفوز بثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى يحسم اللقب لصالحه بغض النظر عن نتائج ريال مدريد في الجولات المقبلة.