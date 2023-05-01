تشافي: أشكر أنشيلوتي، ومانشستر سيتي الأفضل في العالم!

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن نجاح فريقه في حسم لقب الدوري الإسباني قريبََا سيكون أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة له ولجماهيره.
وقال تشافي في مؤتمر مباراة فريقه أمام أوساسونا: "الفوز بالدوري لن يكون معجزة، لقد قمنا بالكثير من الصفقات العظيمة وحققنا بطولة السوبر من ريال مدريد".
وعن ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا والكأس: "قد تقدر جماهير برشلونة بطولة الدوري أكثر لو خسر ريال مدريد دوري الأبطال والكأس، لكننا نقدر البطولة بنفس القدر في كل الأحوال، بغض النظر عن المنافس".
وأردف عن مانشستر سيتي: "بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في العالم، ولديهم بيب جوارديولا المدرب الأفضل في العالم أيضًا".
وأنهى كلماته عن حديث أنشيلوتي عن قرب برشلونة من الفوز بالدوري قائلًا: "أشكره، لقد هنأت ريال مدريد في العام الماضي، ونعلم أن الفائز بالدوري هو الفريق الأفضل ، الآن علينا العمل على بطولات خروج المغلوب".
جدير بالذكر أن برشلونة يلزمه الفوز بثلاث مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى يحسم اللقب لصالحه بغض النظر عن نتائج ريال مدريد في الجولات المقبلة.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- طرد الدوسري وسباب البريك وفضيحة المعيوف .. مواقف مخجلة في تاريخ الهلال
- اتركوه يرحل مجانًا ومنفوخ مثل فيراتي .. ردود الفعل على طرد حكيمي أمام لوريان!
- بعد أضحوكة ميليك .. مؤامرة حمد الله وركلات جزاء غريبة
- فيديو | "اعتاد إخراج الريح ضد المنافس" .. ما حقيقة تصريح جوريتسكا عن هالاند؟