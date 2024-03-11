تشافي: أرشح نجم نابولي لبرشلونة.. ولديّ تاريخ "انتهاء صلاحية"!

"نريد ليلة سحرية"

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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة جاهزية فريقه لمواجهة نابولي، مساء غد الثلاثاء على ملعب ملعب مونتجويك الأولمبي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج الفريق الكتالوني بتعادل إيجابي (1-1) خلال مواجهة نابولي في إيطاليا، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

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وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم: "على المشجعين ملء الاستاد الأولمبي لجعله يبدو وكأنه كامب نو، بحثا عن ليلة سحرية في دوري الأبطال".

وأضاف: "أنا لست مهمًا في الغد، المهم هو النادي، لدي تاريخ انتهاء صلاحية (موعد رحيله بنهاية الموسم)، الشيء المهم هو البارسا، لا أعطي الأولوية للشخص، ولكن للنادي، وعلينا جميعا أن نكون متحدين".

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ورشّح تشافي اسمًا للانضمام لصفوف الفريق الكتالوني من نابولي، قائلًا: "أحب لاعب الوسط (ستانيسلاف) لوبوتكا، يبني اللعب من الخلف ولا يفقد الكرات، أود أن أراه في ناد مثل برشلونة".

وأعلن تشافي رحيله عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري، بسبب سوء النتائج، حيث خسر الفريق نهائي السوبر الإسباني، وودع كأس الملك، كما تعقدت مهمته في الدوري (يبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد مع تبقي 10 جولات).

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