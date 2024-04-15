"على الجماهير أن تظهر ما تشعر به"

بدا تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، متفائلًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي: "لدينا فرصة كبيرة للتأهل، وعلينا إيجاد المساحات والهجوم، بالإضافة إلى الدفاع القوي، وأتطلع لأن تكون أجواء مونتجويك مشابهة لكامب نو".

وأضاف: "باريس أحد أفضل الفرق في العالم، ويقوده أحد أفضل المدربين، لدينا أفضلية بسيطة ومتحمسون ويجب أن نظهر الكثير من الشخصية".

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وتابع: "يؤلمني غياب كريستينسن وسيرجي روبيرتو، لأننا لا نملك الكثير من الخيارات في خط الوسط، لكن مفتاح المباراة أن نكون فريقًا متحدًا، والمباراة ستكون صعبة على لاعبي الوسط".

وواصل: "رحيل ديمبلي آلمني بشدة، لأنني كنت أقدره كثيرًا، ولا أحمل ضده أي ضغينة، وسأمنحه التحية غدًا كما فعلت في باريس، لقد صافحته قبل المباراة ولم أتحدث معه، وعلى الجماهير أن تظهر ما تشعر به (تجاه ديمبلي)".

وردًا على سؤال حول مستقبله، وجه تشافي حديثه للصحفي: "أنت تهتم بي كثيرًا. لم يكن الأمر هكذا قبل 3 أشهر، المهم أن يتأهل الفريق إلى نصف النهائي، قرار الرحيل أشعرني بالحرية، وكذلك اللاعبين والصحافة، الجميع تحرر وأصبح يشعر بالانتماء أكثر للفريق والنادي".