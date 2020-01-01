كازورلا: تشافي ليس نسخة من جوارديولا وسيقود برشلونة

يرى الإسباني سانتي كازورلا؛ لاعب السد القطري الحالي، أن زميله السابق ومدربه الحالي الإسباني تشافي هيرنانديز، سيعود إلى بيته نادي برشلونة يومًا ما، مؤكدًا أنه يمتلك السمات القيادية كمدرب كما كان الحال وهو لاعب.

كازورلا انضم للزعيم القطري في الميركاتو الصيفي المنقضي، في صفقة انتقال حر قادمًا من فياريال الإسباني، ليجتمع بزميله السابق من جديد تشافي.

وبين حين والآخر، يؤكد مسؤولو البرسا رغبتهم في عودة نجم الفريق السابق لقيادة الفريق فنيًا، وبالفعل فاوضوه خلال فترة إقالة فالفيردي وكيكي سيتيين، لكن رفض تشافي اتخاذ هذه الخطوة حاليًا.

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وقال كازورلا، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "بلا شك تشافي مدرب رائع، أتعامل معه الآن بصورة يومية، نعم هو يمتلك السمات القيادية التي كان يتمتع بها وهو لاعب، ويطبقها كذلك الآن وهو مدرب، أرى أن له فلسفته الخاصة وهو يخطو خطوات رائعة في مشواره كمدرب".

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وأضاف: "أعتقد أن تشافي سيقود برشلونة يومًا ما، لكن في الأخير هو قراره ويعلم متى يحين الوقت لاتخاذ هذه الخطوة".

لاعب السد الحالي واصل متحدثًا عن مدربه: "أرى أنه على الرغم من أنه خريج نفس مدرسة بيب جوارديولا إلا أنه لن يكون نسخة منه، تشافي لديه أسلوب تدريبي مختلف، ويمتلك عديد الأفكار التكتيكية، لذلك أنا متأكد من أنه سيكون مدربًا رائعًا".

واختتم: "تشافي كان لاعبًا رائعًا، الجميع شاهد ما حققه مع برشلونة ومع منتخب إسبانيا، هو أحد أفضل لاعبي خط الوسط في التاريخ، وأثبت ذلك بأدائه الرائع وبالألقاب التي حققها، وأنا سعيد بالعمل تحت قيادته حاليًا، هو يقوم بعمل رائع مع الفريق ولديه طموحات كبيرة، والجميع يقدر ما يفعله".