تشافي: سعيد بتواجدي في قطر وفخور بتدريب السد

تصريحات المدرب الإسباني بعد الفوز الكبير على الغرافة

أعرب تشافي المدير الفني للسد القطري عن سعادته الهائلة بالفوز على الغرافة 5-1 ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم قطر مساء اليوم، مؤكدًا أن فريقه قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم

وعزز السد حظوظه في التقدم لصدارة الدوري القطري بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع وقد لعب مباراتين أقل من بقية منافسيه، ويتصدر الدحيل البطولة برصيد 29 نقطة.

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وقال المدرب الإسباني عقب اللقاء "سعيد للغاية بالفوز الكبير هذا اليوم على الغرافة، لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، خسرنا هنا قبل شهر ونصف بثلاثية أمام نادي قطر ولكن اليوم الفريق قدم أداءً أكثر من رائع وكنت أتمنى الخروج بشباك نظيفة".

أضاف نجم برشلونة السابق "فخور بتدريب السد واذا تم الاستمرار على هذا النهج سنكون قريبين من تحقيق الالقاب هذا الموسم".

وعن تواجده في الدوري القطري، قال تشافي حسبما نقل الموقع الرسمي للسد "سعيد بتواجدي هنا في قطر وأني جزء من مشروع مونديال 2022، وكل الجماهير التي حضرت وشاهدت مونديال الأندية انبهرت بما شاهدته وأنا متأكد من عودة الجميع لقطر مرة أخرى".