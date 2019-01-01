تشافي: السد الأفضل في قطر ومعرفتي بلاعبي الفريق ستساعدني

الحوار الأول للمدير الفني لنادي السد مع موقع ناديه الرسمي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد، أن تدريب الزعيم كان فرصة كبيرة قدم الشكر عليها لإدارة النادي، مشدداً على أن معرفته الجيدة باللاعبين ستساعده لتحقيق النتائج الإيجابية.

ويستعد السد لمواجهة نظيره الدحيل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا الشهر القادم، كما سيلعب مع الفريق ذاته على لقب السوبر القطري.

وقال تشافي في حوار خاص لموقع ناديه الرسمي: " ممتن كثيراً لإدارة النادي على منحي شرف تدريب الزعيم معرفتي بالفريق واللاعبين ستعطيني ميزة إضافية لتطبيق كل ما أحمله من أفكار".

وتابع: " نحن هنا من أجل الاستمتاع والاستعداد للفوز لأننا الأفضل في قطر، نعرف الدحيل جيداً ولدينا تحدي كبير في الآسيوية وجاهزون للمنافسة على كأس السوبر".

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تعاقب الأجيال في خط دفاع السيدة العجوز 🚫 pic.twitter.com/4Z1aRW72Dp — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019

وواصل: " نخوض فترة اعداد جيدة وقوية وتسير وفق البرنامج المخطط، الجميع يتدرب بروح عالية والخصوصية من أهم أولوياتي بالمعسكر".

وأتم حديثه برسالة إلى الجمهور، قال فيها: " أعد جماهير السد أننا سنقدم أفضل ما لدينا ولا أستطيع أن أعد بالنتائج ولكننا سننافس على كل البطولات".