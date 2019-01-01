تشارلي آدم: روبيرتسون أفضل ظهير أيسر في أوروبا

لاعب وسط ستوك سيتي يُشيد بمواطنه نجم ليفربول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد تشارلي آدم لاعب وسط ستوك سيتي كثيرًا بمواطنه مدافع ليفربول "أندي روبيرتسون" واصفًا إياه بأفضل ظهير أيسر في أوروبا.

وقال صاحب الـ33 عامًا أنه طلب من ناديه ضم روبيرتسون بعد هبوط هال سيتي عام 2017، مضيفًا "كان رخيصًا وطلبت من ستوك ضمه مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني".

"ليفربول كان مستعدًا لينفق هذا المبلغ عليه، لم يكن رهانًا كبيرًا. ماذا تساوي تلك الـ8 ملايين الآن؟ ضع 5 أرقام على الأقل أمامها. اليوم سعره 60 أو 70 مليون جنيه إسترليني .. وهو ظهير أيسر".

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آدم الذي سبق له ارتداء قميص الريدز أكد على محبة جمهور الليفر لمواطنه الأسكتلندي، مؤكدًا أن نجوم أسكتلندا لديهم تاريخ طويل مع ليفربول وأنهم مفضلين عند النادي لاجتهادهم في العمل ورغبتهم في الفوز، لكن دون تجاهل قدراتهم الفنية كذلك.

واصل قائلًا حول بداية روبيرتسون الصعبة وخاصة جلوسه على مقاعد البدلاء لعدة أشهر لصالح ألبيرتو مورينو "رغم أنه احتاج لـ3-4 أشهر ليحصل على فرصته، إلا أنه لم يُغادر التشكيل الأساسي منذ ذلك الوقت. كلوب أجلسه على مقاعد البدلاء لكنه أبلى بلاءً جيدًا في التدريبات حتى حصل على الفرصة".

أتم قائلًا "هو أفضل ظهي أيسر في الدوري الإنجليزي، وعلى الأرجح أفضل ظهير أيسر في دوري الأبطال. لا يهم أين تبدأ مسيرتك المهنية، بل المهم أين تُنهيها".