تشاتشيتش: أعرف طموح بيراميدز.. ولدي خبرة في الأندية الإفريقية

مدرب بيراميدز الجديد يتحدث عن التحدي الجديد مع فريقه.

تحدث أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد لبيراميدز عن تولي مهمة الفريق خلفا للفرنسي سباستيان ديسابر.

ورحل ديسابر بعد تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الذي كان ينافس على لقب الدوري الموسم الماضي مع الأهلي والزمالك.

وقدم مجلس إدارة بيراميدز الجهاز الفني الجديد في مؤتمر صحفي اليوم بمقر ملعب الدفاع الجوي الخاص لبيراميدز.

وقال تشاتشيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: " أسعى لتحقيق طموح بيراميدز خلال الموسم الماضي، والمفاوضات تمت سريعًا".

وأضاف: "عملت في ليبيا منذ ١٤ عامًا، وزرت مصر عام 2006، واعرف جيدا الأندية الأفريقية، وهذا سبب موافقتي على العرض".

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وتابع تشاتشيتش: "المساعدين معي في الجهاز الفني عملوا في الدوري التركي لفترة طويلة، وأعلم أن بيراميدز يسعى الصدارة دائمًا وسأعمل على تحقيق هذا".

ويتكون الجهاز الفني رفقة تشاتشيتش، كلا من إيميتسا سيرتيتش وأندروي فيرنشينا ومدرب الحراس دراجو كونديتش وليونارد صوفينا مدرب أحمال ويوزو تاديتش محلل أداء.

ويتواجد كلا من محمود فتح الله مدرب وعمرو مختار مدرب مساعد ضمن الجهاز الفني كعناصر مصرية.