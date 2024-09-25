"على تشابي ألونسو وكلوب الانتظار" .. اتفاق جديد يغير حسابات أنشيلوتي وريال مدريد!

يحافظ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على مكانته المرموقة داخل النادي الملكي في ظل البداية المميزة للفريق هذا الموسم.

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ونجح أنشيلوتي خلال ولايته الثانية من ريال مدريد في الحفاظ على هيبة الفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فيما بدأ الموسم الحالي بلقب السوبر الأوروبي.

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وكان أنشيلوتي على وشك الرحيل عن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الماضي، حيث اتفق مع الاتحاد البرازيلي على قيادة منتخب السيلساو، قبل أن يتم اتفاق مع الرئيس فلورينتينو بيريز على تمديد عقده لموسمين إضافيين.

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ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي لا يستبعد الاستمرار مع ريال مدريد لما بعد عام 2026، عندما ينتهي عقده، حيث تسير الأمور بطريقة إيجابية نحو الاتفاق مع إدارة النادي على التجديد.

وأشارت إلى أن بيريز، الذي جدد عقده قبل عام تقريبًا دون انتظار نتائج نهاية الموسم كما كان يفعل رئيس مدريد، مسرور بأداء الإيطالي ويعلم أن إدارته التكتيكية والبشرية للفريق لا تشوبها شائبة.

وأضافت "ماركا"، أن الرئيس يرى طاقم عمل ريال مدريد يسير كالساعة في إدارته للفريق، ولديه إعجاب خاص بأداء ديفيد، ابن المدرب أنشيلوتي ومساعده الأول وكذلك بينتوس المسؤول عن الإعداد البدني للفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتجاه الحالي في إدارة ريال مدريد يعتمد على الاستقرار ولا ينوي خوض تجارب جديدة، مثلما حدث من قبل مع مانويل بيليجريني ورافا بينيتيز وجولين لوبيتيجي، مشيرة إلى أن هذا القرار سيجعل كل الطامعين في خطف مقعد أنشيلوتي، مثل الألماني يورجن كلوب والإسباني تشابي ألونسو ينتظرون فترة أطول.