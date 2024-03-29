بعد صدمة ألونسو واستبعاد دي زيربي .. فاشل آرسنال وبرتغالي الأبرز لقيادة ليفربول وبايرن ميونخ

من يدرب الريدز وإف سي هوليوود الموسم المقبل؟

كشفت تقارير عن آخر المرشحين لتدريب الثنائي ليفربول وبايرن ميونخ عقب رفض الناديين لروبرتو دي زيربي وقرار تشابي ألونسو الاستمرار مع باير ليفركوزن.

وأعلن ألونسو في مؤتمر صحفي مساء الجمعة قبل لقاء هوفنهايم في البوندسليجا عن استمراره في صفوف باير ليفركوزن الموسم المقبل، ليغلق الباب في وجه المهتمين بتعيينه وأبرزهم البافاري والريدز.

وذكرت "سكاي" الألمانية أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، تواصل مع دي زيربي لاستطلاع موقفه، ولكن لا يعد الخيار المفضل نظراً لقلة خبراته مع الأندية الكبرى، الأمر ذاته الذي أشار إليه الإعلام الإنجليزي بخصوص ليفربول الذي أبدى اهتماماً بالمدرب الذي يلاقيه رفقة برايتون هذا الأحد بالبريميرليج.

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وفي هذا السياق، قالت "آس" إن قائمة بايرن الآن تضم مدرب بي إس في الحالي بيتر بوش بسبب خبراته السابقة في البوندسليجا، كذلك أوناي إيمري المتألق حالياً مع أستون فيلا وسبق له العمل في آرسنال وفياريال حيث أقصى بايرن من دوري الأبطال قبل عامين، وأيضاً ماركو روزه، مدرب لايبزيج، ولكن أوضحت أن يجب أن يحرر الأخير نفسه من عقده مع ناديه.

أما في ليفربول، فيتصدر مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم قائمة المرشحين عقب استبعاد ألونسو والشكوك بخصوص دي زيربي، مع استمرار مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان في القائمة في ظل الشكوك حول استمراره من عدمه مع المنتخب عقب اليورو المقبلة.

ويتشابه موقف العملاقين في إعلان المديرين الفنيين يورجن كلوب وتوماس توخيل الرحيل بحلول نهاية الموسم مع اختلاف الأسباب، مما أجبر الناديين في الدخول في رحلة بحث عن المعوض.