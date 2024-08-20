تسريب محادثات مع أخت عشيقته.. المشكلات تتراكم على نجم مانشستر سيتي!

لاعب مشاغب منذ بداياته

تتراكم المشكلات على رأس كايل ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، بعدما اضطر للعيش في منزل تابع للنادي الذي يلعب له.

أتى هذا بسبب اكتشاف زوجته أن لديه طفلًا من عشيقته السابقة لورين جودمان، المؤثرة البريطانية التي انتهت علاقتها مع ووكر.

المشكلات تتفاقم مجددًا بسبب ما أدلت به شقيقة جودمان، كلوي، التي تعد وجهًا دعائيًا مميزًا في بريطانيا وتبلغ من العمر 31 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت كلوي تحاول في الفترة الماضية أن ترمم علاقة كل من ووكر ولورين، فأجرت محادثات مع اللاعب الإنجليزي بشأن رأب الصدع والإصلاح بينهما.

لكن كلوي فوجئت بأن ووكر قام بتسجيل هذه المحادثات ثم تسريبها لحسابات بعينها وللصحافة بشكل عام، ومنها تفاصيل بشأن عدم دعوتها عمدًا لشقيقتها لحضور حفل زفافها، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وكانت الصحيفة نفسها أشارت عبر مصدر مقرب لكلوي إلى أن الأخيرة حاولت التوسط بإنصاف طيلة الفترة الماضية، لكن سلوكيات كلوي المشابهة لسلوكيات الأفاعي على حد تعبير المصدر، من شأنها إنهاء كل هذه الجهود!.