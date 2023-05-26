تسريب فيديو لداني ألفيش يزيد متاعبه .. وملاحقات قانونية ضد القناة الناشرة!

مصائب قضية داني ألفيش تتوالى

يتواجد داني ألفيش لاعب برشلونة السابق في الحبس الاحتياطي منذ 20 يناير الماضي، بعد اتهامه باغتصاب فتاة في نادٍ ليلي في مدينة برشلونة خلال شهر ديسمبر الماضي، ورفضت المحكمة طلب إطلاق سراح اللاعب بسبب الخوف من هروبه.

وتم تسريب لقطات تلك الليلة في برنامج تلفزيوني، حيث يتضح فيها الضحية مع ابنة عمها واللاعب في نادي (Sutton)، تُظهر الفتاة وهي تبكي بعد خروجها من الحمام.

وبحسب ما ورد في صحيفة "سبورت" الإسبانية أصدرت إستير جارسيا، محامية الضحية، بيانًا يعتبر فيه أن تسريب تلك اللقطات قد يتسبب في "ضرر لا يمكن تصحيحه" للشابة، حيث يقوم الدفاع بتقييم اتخاذ إجراءات قانوني هدفه هو تحقيق "القضاء الكامل على الصور" و"حماية حق الخصوصية".

وأضافت الصحيفة أن المحامية تعتبر أن التمويه المشكوك فيه للغاية يشكل"ضررًا لا يمكن تصحيحه للشابة البالغة من العمر 23 عامًا بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أنه من غير اللائق من الناحية الأخلاقية تسريب الفيديو ونشره، حيث يشكل مخالفات جنائية ومدنية.

هاجمت إستير جارسيا أيضًا برنامج "El Circ" على قناة "8TV" لتسريبه الصور. واعتبرت أن بث هذه الفيديوهات هو "نقص في التدريب حول حق السلامة النفسية لضحايا العنف، والذي يجب أن يكون "إجباريًا".