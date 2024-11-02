تسريب القميصين الثاني والثالث لبرشلونة في الموسم المقبل!

تسريبات حول قميص برشلونة الموسم القادم...

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا مسربة للقميصين الثالث والثالث برشلونة، الذي يخوض بهما الفريق الكتالوني مبارياته في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكره موقع " Footy Headlines" فإن القميص الثالث لبرشلونة، موسم 2025-2026، سيكون باللون البرتقالي، للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

وأشار التقرير إلى أن درجة لون القميص، ستكون أقل درجة من التي ارتداها برشلونة، في موسم 2009-2010 حينما حقق كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

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وبحسب التسريبات، فإن القميص الثاني لنادي برشلونة، الموسم المقبل سيكون باللون الأصفر الفسفوري، بحواف بنفسجية، على أن يكون لون شعار النادي وشعار الشركات الراعية مزيجًا بين الأزرق والأسود.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة إسبانيول، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك.