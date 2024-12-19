تسريبات، عمولات.. وما علاقة السعودية؟ ملفات فساد روبياليس وبيكيه تتصدر المشهد مجددًا!

الأيام تكشف المزيد عن العديد من الملفات في الكرة الإسبانية

تتكشف الوثائق شيئًا فشيئًا في اتهامات الفساد التي تتم فيها مقاضاة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقًا لويس روبياليس، والمرتبطة بملفات عدة منها "عملية برودي" وغيرها، والمتورط في بعضها نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه بصفته رئيس ومالك شركة "كوزموس" للخدمات الإعلامية.

وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني (UCO) تواصل التحقيق في الملفات، لكن بدأت الأمور تشير إلى أصابع اتهام فيما يتعلق ببعض العمولات في ملفات بعينها، وفقًا لشبكة "ريليفو".

الصحيفة تشير إلى أن ملفًا من 99 صفحة مرتبط بمحادثات تم اعتراضها بين الأطراف كافة، وبين بيكيه وروبياليس ومسؤولين سابقين في الاتحاد الإسباني، ونتائج اجتماعات عدة بصفة غير رسمية بين الاتحاد ورابطة الدوري الإسباني من ناحية، وشركة "كوزموس" من ناحية أخرى، أشارت إلى نقاط عديدة تدعم شبهات الفساد، بينما تدحض شبهات أخرى.

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ملف إقامة السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية ووساطة شركة "كوزموس" في الأمر، تم إثبات تلقي بعض العمولات من طرف بعض مسؤولي الاتحاد وشركة "كوزموس" حيث ورد -وفقًا للشبكة- أن موظفين من الشركة التي يملكها بيكيه، اتصلوا بروبين ريفيرا (مدير التسويق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم) وأبدوا مفاجأتهم من "تقاسم العمولة التي حصلوا عليها بمناسبة إقامة كأس السوبر" في السعودية.

كما أشارت الوثائق إلى نتائج اجتماع في برشلونة بين توماس جونزاليس كويتو (المستشار القانوني للاتحاد الإسباني لكرة القدم ومفوض الرقابة الخارجية) وأنطونيو جوميز رينو (مدير العلاقات المؤسسية) مع شركة كوزموس في نهاية عام 2020.

وأيضًا، تناولت الملفات علاقة بيكيه كونه مفوضًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم وليس كنائب متحدث عن شركة "SELA" السعودية المنظمة لكأس السوبر، بينما لم تكن الأمور تروج على النحو ذاته في البداية، وتم تعديل اللوائح بحيث يصبح للرعاة (الممثلين في شركة كوزموس) دور ونسبة في العمولات والعقود الموثقة، وهو ما كشفته مكالمة مسربة بين بيكيه وروبياليس مدرجة في ملفات القضية.

كما أشارت الملفات إلى وجود كيانات لا تزال مرتبطة بالشكل الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتقود مشاريع مستقبلية في المنطقة العربية (السعودية - مصر - البحرين) لها علاقة بالرياضة ومنها مشروع ملعب يدعى "سيفين إسترياس (سبع نجوم)" والذي لم تتكشف كل تفاصيله بعد.