تسريبات ..صفقة ألابا تكلف ريال مدريد 115 مليون يورو

تسريبات تكشف حصول عائلته على مقابل كبير

انتقل دافيد ألابا من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر بالمجان، ولكن هل كانت الصفقة مجانية حقًا؟

اللاعب أعلن مع نهاية الموسم الماضي عن رحيله بشكل نهائي عن بايرن، بعد انهيار محادثات التوقيع على عقد جديد.

التقارير الصحفية الألمانية أشارت جميعها إلى أن السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات هو الناحية المالية، ليقوم ريال مدريد بتقديم مميزات أكبر وصلت إلى الجنون.

صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أكدت أن قيمة تعاقد الدولي النمساوي مع ريال ستصل إلى 115 مليون يورو على مدار 5 سنوات.

ويأتي ذلك بموجب حصول ألابا على راتب سنوي يصل إلى 19.47 مليون يورو في الموسم الواحد.

وحصل اللاعب كذلك على مكافأة توقيع وصلت إلى 17.7 مليون يورو، بينما دفع ريال عمولة لوكيل أعماله بيني زاهافي قيمتها 5.2 مليون يورو.

وجاءت المفاجأة الأكبر بحصول عائلة ألابا على مكافأة أخرى من أجل إتمام الصفقة بقيمة 6.3 مليون يورو، ليبرر البعض أن الطلبات المالية للاعب كانت السبب الرئيسي لرفض بايرن للإبقاء على خدماته.

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يذكر أن ريال مدريد تخلى مؤخرًا عن رافاييل فاران لمانشستر يونايتد وسيرخيو راموس لريال مدريد، ليصبح مكان ألابا محجوزًا بقلب الدفاع بجوار إيدير ميليتاو تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.