تسريبات تكشف الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية!

تسريبات ترتيب جائزة الكرة الذهبية...

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسريبات تكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية، والمقرر الإعلان عنها مساء يوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتنافس كوكبة من النجوم على الحصول على الجائزة، ويأتي على رأسهم ثلاثي فريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، كما يتواجد في السباق ثنائي مانشستر سيتي، إرلينج هالاند، ورودري.

وبحسب التسريبات، فإن البرازيلي فينسيوس جونيور، تصدر سباق الجائزة بعدد نقاط وصل إلى 630 نقطة، وفي المركز الثاني، يأتي رودري لاعب مانشستر سيتي، برصيد 576 نقطة.

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وفي المركز الثالث يأتي جود بيلينجهام برصيد 422 نقطة، بينما جاء كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 317 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الخامس الذي احتله هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ برصيد 201 نقطة.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور، ساهم في الموسم الماضي في حصول فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والسوبر الإسباني.