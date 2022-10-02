تساؤل ساخر من أجويرو بعد هاتريك هالاند وفودين في ديربي مانشستر

سيرخيو أجويرو يستغل حسابه على "تويتر" للسخرية بعد فوز مانشستر سيتي العريض على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

تساءل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق بسخرية عن مصير كرة المباراة، بعد أن سجل النرويجي إرلينج هالاند ولاعب الوسط فيل فودين ثلاثة أهداف في شباك مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي حقق فوزًا عريضًا في الديربي على حساب جاره مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وتقاسم كل من هالاند وفودين سداسية مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد، ليكون بإمكان كل منهما الاحتفاظ بكرة المباراة بعد تسجيل "هاتريك".

ماذا قال أجويرو؟

أجويرو، الذي لعب لعشرة مواسم في صفوف مانشستر سيتي، بين 2011 و2021، سخر من الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب أجويرو متسائلًا عن مصير كرة المباراة بعد أن سجل فودين هدف مانشستر سيتي السادس: "والكرة؟ من سيأخذها؟".

ما هو مصير كرة المباراة؟

استفسار أجويرو تمت الإجابة عليه مباشرة بعد المباراة، حيث توجه فيل فودين إلى حكم المباراة بعد صافرة النهاية وأخذ الكرة منه.

وبعد ذلك، قام بأخذ كرة ثانية وقذفها نحو هالاند، ليحصل النرويجي هو الآخر على إحدى كرات المباراة.

ثلاثية هالاند في مرمى مانشستر يونايتد سجله التهديفي في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي إلى 14 هدفًا بعد ثماني مباريات.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق سبعة أهداف عن هاري كين قائد توتنهام، ويسير النرويجي بثبات في طريقه لحصد جائزة هداف المسابقة دون منافسة تذكر.