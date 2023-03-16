"تساعد آرسنال!".. ماذا تفعل كيم كارداشيان في مدرجات ملعب الإمارات؟

دخول غريب إلى ملعب مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة!

فوجئ متابعو كرة القدم والإعلام في العالم على حد سواء بوجود كيم كارداشيان في مدرجات ملعب الاتحاد خلال مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وعبر قصتها على إنستجرام نشرت صورة لها من ملعب الإمارات، مع مجلات وصور للاعبي آرسنال وتعليق "أرسل المساعدة".

instagram.com/kimkardashian

ويُعتقد أن زيارة كارداشيان غير الاعتيادية إلى ملعب الإمارات ترجع إلى فيلم وثائقي تقوم بتصويره حاليًا عن شخصيتها وأشياء تتعلق بها وبأسرتها، كما ذكرت قناة beIN SPORTS قبل المباراة.

يذكر أن ابن كارداشيان، سانت، هو أيضًا من مشجعي آرسنال، ومن الممكن أن يكون لذلك علاقة بالفيلم الذي يتم تصويره للإعلامية الأمريكية الشهيرة.