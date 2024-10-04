بتزكية أمريكية .. جوزيه مورينيو مرشح للعودة إلى البريميرليج من بوابة جديدة

لن يكون التعاون الأول!

ارتفعت التوقعات بشأن عودة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق فنربخشة التركي، لقيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

مورينيو (61 عامًا) استطاع أن يحقق نجاحات كبرى في الكرة الإنجليزية وفاز بلقب البريميرليج 3 مرات مع تشيلسي، لديه أيضًا تجربتان مع توتنهام ومانشستر يونايتد، لكن لم تكن أي منهما على قدر نجاحاته مع البلوز.

ووفقًا لمصادر خاصة بشبكة "فوتبول.إنسايدر"، فإن أسهم مورينيو ارتفعت كثيرًا بشأن توليه القيادة الفنية لفريق إيفرتون، ليحل قريبًا بدلًا من مدربه الحالي شون دايتش، في ظل تراجع نتائج "التوفيز" في الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الشبكة، إلى أن رجل الأعمال الأمريكي دان فريدكين، توصل إلى اتفاق مع المالك الحالي لنادي إيفرتون فرهاد موشيري، لشراء حصته البالغة 94.1%، الأمر الذي يرجح كثيرًا إلى تغيير في الإدارة الفنية لتنتقل الدفعة إلى مورينيو.

وأضافت: "تم ذكر اسم مورينيو كثيرًا في الدوائر العليا لنادي إيفرتون كمرشح قوي لخلافة دايتش الذي لا ترضي نتائجه الإدارة، خصوصًا بعدما فاز بمباراة واحدة وتعادل بمثلها في 6 جولات بالبريميرليج هذا الموسم".

وهذه لن تكون المرة الأولى التي يتعامل فيها الملياردير فريدكين، مع جوزيه مورينيو، خصوصًا أنه استعان به في مهمة مشابهة عام 2021، عندما أسند له القيادة الفنية لفريق روما الإيطالي، والمملوك أيضًا لرجل الأعمال الأمريكي.

وترجح كل المؤشرات، رحيل دايتش عن إيفرتون في أقرب فرصة، خصوصًا أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما ذكرت "فوتبول.إنسايدر" أن فريدكين، أخبر المحيطين به بأنه لا يعتبر دايتش مديرًا طويل الأمد ولا يراه المدير المناسب لقيادتهم في الملعب الجديد.