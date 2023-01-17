تزامنًا مع قدوم رونالدو .. عودة التذاكر الموسمية لجمهور النصر

النجم البرتغالي سيلعب مع النصر في المباراة القادمة أمام الاتفاق

Shahid

زفت إدارة استاد مرسول بارك خبرًا سعيدًا لجمهور النصر، وذلك تزامنًا مع قدوم النجم كريستيانو رونالدو وانضمامه للفريق، وهو عودة التذاكر الموسمية.

النصر وقع مع رونالدو عقدًا يمتد حتى صيف 2025، وذلك عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويُنتظر أن يكون ظهوره الرسمي الأول خلال مواجهة الاتفاق في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي يوم الـ22 من يناير الجاري.

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حساب الملعب على تويتر أعلن عودة التذاكر الموسمين من جديد وأوضح خلال تغريدة أخرى تفاصيلها بالكامل سواء من حيث المزايا أو الأسعار.

وقد قُسمت التذاكر الموسمية حسب المزايا إلى 3 باقات فيما اختلفت الأسعار كذلك حسب مكان المقعد في الملعب.

يُشار إلى أن رونالدو لم يلعب بعد مع النصر منذ انضمامه لصفوفه بداية الشهر الجاري بسبب إيقافه مباراتين من الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون ظهوره الأول في الملاعب السعودية خلال مباراة كأس موسم الرياض التي تجمع فريق موسم الرياض المكون من نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس القادم.

Shahid