"حدد مستقبله!" .. أرنولد يفاجئ ريال مدريد بقراره النهائي

أحد أكبر أهداف ريال مدريد..

فاجأ النجم الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، العملاق الإسباني ريال مدريد، بقرار حاسم بشأن مستقبله.

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أرنولد البالغ من العمر 25 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025؛ وسط اهتمام كبير من مسؤولي ريال مدريد، بضمه إلى صفوف فريقهم "مجانًا"، في الميركاتو الصيفي القادم.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، مساء اليوم الإثنين، رفض أرنولد الدخول في أي مفاوضات مع مسؤولي ريال مدريد، في الوقت الحالي.

رومانو كشف عبر بودكاست تابع لـ"CaughtOffside"، عن أن أولوية الظهير الأيمن الإنجليزي؛ هي تجديد عقده مع ليفربول، حيث يرغب كواحد من أبناء هذا النادي الكبير، في قيادته للتتويج بالعديد من الألقاب.

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن أرنولد، يستعد للتفاوض مع إدارة العملاق الإنجليزي، خلال الأسابيع القادمة؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار فابريتسيو رومانو إلى أنه حال فشل هذه المفاوضات؛ سينظر ترينت ألكسندر أرنولد وقتها إلى عرض ريال مدريد، الذي سينتظر من ناحيته تطورات مستقبل اللاعب.

وشدد رومانو على أن ريال مدريد يحب أرنولد بالفعل؛ ويراه القطعة الناقصة في صفوف الفريق الأول؛ لذلك.. سيتابع عن كثب هذه المفاوضات وما ستسفر عنه.

جدير بالذكر أن أرنولد أحد أبناء نادي ليفربول؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2016، مسجلًا 19 هدفًا وصانعًا 83 آخرين، خلال 316 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.