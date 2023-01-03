محمد أبو تريكة يلوم رونالدو على كافة قراراته منذ رحيله عن ريال مدريد

Shahid

تحدث المصري محمد أبو تريكة؛ محلل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بعيدًا عن عاطفة العرب بشأن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر السعودي، مؤكدًا أنه لم يحترم تاريخه بهذه الخطوة.

الدون وقع عقد انتقاله للعالمي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، على خلفية حواره الشهير مع الصحفي بيرس مورجان، الذي هاجم به إدارة النادي والمدرب وزملائه في الفريق.

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وأقام النادي السعودي اليوم الثلاثاء، حفلًا تاريخيًا لتقديم كريستيانو للجماهير، على استاد مرسول بارك، تناقلته قنوات عالمية وعربية.

وقال تريكة، خلال تصريحاته لشبكة قنوات "بي إن سبورتس": "مع مرور الزمن سيعلم رونالدو ما إذا كان قرار انتقاله للنصر صحيحًا أم خاطئًا، وغالبًا سيكون خاطئًا، قرارات كريستيانو الخاطئة بدأت منذ خروجه من ريال مدريد، الزمن أثبت له أن انتقاله ليوفنتوس كان خاطئًا كما هو حال قرار انتقاله لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "رونالدو قال في المؤتمر الصحفي إنه وصله عروض من أوروبا وأستراليا وأمريكا واستبعدها، لذلك هو له أسبابه وراء اختيار النصر، فهل هذه الأسباب قادرة على إعادة طموحه من الناحية الفنية؟، لا أعتقد ذلك!، لو أحرز ألف هدف في الدوري السعودي وتوج بألف بطولة منها دوري أبطال آسيا، هل سيفيده هذا؟!، كل هذا لن يوصله للمنافسة على الكرة الذهبية، هو حصد خمس كرات ذهبية وميسي حاليًا يبحث عن الكرة الثامنة!".

نجم الكرة المصرية الأسبق تابع: "كان على رونالدو أن يحترم سنه وتاريخه ويتخذ قرارًا يليق به ألا وهو الاعتزال والاتجاه لمجال التدريب، هو بخبراته وتاريخه قادر على قيادة منتخب البرتغال، فمنتخب بلاده يبحث عن مدرب، لكن رونالدو يريد أن يستمتع بالأجواء، فليتحمل النتائج، وهذا حقه".

وأكمل: "رونالدو وميسي استثناء، بدايتهما كانت صحيحة، وعليهما أن يختما بطريقة صحيحة وعالمية، أنا أتحدث بعيدًا عن العاطفة، بالطبع أنا سعيد بانتقاله لدولة عربية والسعودية فوق رأسي، لكنني أتحدث عن الصفقة من جانب رونالدو، فأنا من محبيه، حاليًا لن يكون له مكان في المنتخب البرتغالي، إذ أنه وقتما كان في مانشستر يونايتد كان يجلس احتياطيًا".

واختتم: "عقده مع النصر مدته كم؟ سنتين؟، بعد العام الأول سيرحل، الزمن سيثبت صحة كلامي من عدمه!، هذا توقعي".

Shahid