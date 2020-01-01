تريساكو يختبر حكام الدوري السعودي رغم توقف النشاط الرياضي

إجراء اختبار أسبوعي للحكام وهم في منازلهم

لجأ الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلى حل جديد من أجل التغلب على فترة إيقاف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، من أجل المحافظة على مستوى الحكام.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تريساكو يعمل حاليًا عن بُعد مع الحكام عن طريق إجراء العديد من الاختبارات بشكل مستمر.

وتأتي هذه المتابعة إثر قرار وزارة الرياضة بالمملكة تعليق تدريبات الأندية مؤقتاً حتى إشعار آخر، وذلك تقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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ويستهدف الإسباني إجراء اختبار أسبوعي للحكام وهم في منازلهم عن القانون ولقطات الفيديو، وعلى سبيل المثال يتواصل مع حكام قادوا مباريات تضمنت أخطاء وقعوا فيها.

وكانت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرضت تدريبات يومية على حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى تدريبات يومية للمحافظة على لياقتهم ويقوم أكثر من 70 حكمًا بإجراء التدريبات في منازلهم وبشكل انفرادي وسط متابعة مباشرة من لجنة الحكام الرئيسية التي يترأسها الإسباني فرناندو تريساكو الذي يوجد حالياً في إسبانيا.

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كما كشفت الصحيفة على لجوء تريساكو إلى قياس زمن التدريب الذي يقوم به كل حكم وكذلك نوعية التمارين، بحيث تظهر نتيجة كل حكم لدى لجنة الحكام من خلال ارتباط الساعة بنظام يوضح للجنة هل الحكم يؤدي التدريبات أو لا.