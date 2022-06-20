تريزيجيه يقترب من الانتقال نهائيًا إلى بطل الدوري التركي

تريزيجيه يتجه إلى الدوري التركي من جديد!

يقترب محمود حسن "تريزيجيه" من الرحيل عن أستون فيلا بصفة نهائية، وتعد تركيا هي الوجه الأقرب لنجم منتخب مصر.

وفقًا لجريدة "ديلي ميل" البريطانية توصل أستون فيلا إلى اتفاق مع نادي طرابزون سبور التركي لبيع الجناح المصري مقابل حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني.

تريزيجيه أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع اسطنبول باشاك شهير ويبدو قريبًا من العودة إلى تركيا لكن للانضمام إلى حامل اللقب.

اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قدم أداء رائع مع باشاك شهير حيث خاض 13 مباراة، وساهم في 10 أهدف بواقع ست أهداف وصناعة أربع آخرين.

مسيرة مميزة لتريزيجيه

انضم تريزيجيه إلى أستون فيلا في صيف 2019، ولم يشارك بشكل مستمر مع الفريق الإنجليزي، ولكنه قدم مساهمات مهمة للفلاينز، حيث سجل هدف التأهل إلى نهائي كأس كاراباو 2020 في شباك ليستر سيتي، كما ساهم في بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي بثنائية في شباك كريستال بالاس.

وسبق لتريزيجيه اللعب في الدوري التركي بقميص قاسم باشا، وشارك لاعب الأهلي السابق في 71 مباراة بقميص النادي المعروف بإسم "المروحيات"، وسجل 25 هدفًا، وصنع 18 آخرين.

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