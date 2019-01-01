الدوري الإنجليزي الممتاز

تريزيجيه يحصل على الطرد الأول له في البريميرليج

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بطاقة حمراء أولى لمحمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه للطرد الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة فريقه أستون فيلا أمام كريستيال بالاس.

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وتقام المواجهة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، تلك التي لم تستمر فيها مشاركة تريزيجيه طويلًا.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه النجم المصري بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحصل تريزيجيه على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة الرابعة والأربعين، أي في نهايات شوط المباراة الأول، ولم يستطع الحفاظ على تركيزه من أجل تفادي البطاقة الصفراء الثانية.

ولم يسجل المنضم حديثًا إلى أستون فيلا أي هدف مع الفريق ولم يقدم أوراق اعتماده بعد، ليوضع في موقف لا يحسد عليه بالحصول على بطاقة حمراء أيضًا.

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يذكر أن مواجهة كريستال بالاس أمام أستون فيلا شهدت جلوس أحمد المحمدي على دكة البدلاء، في الوقت الذي شارك فيه المصري الآخر تريزيجيه أساسيًا.

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