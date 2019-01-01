كأس العالم للسيدات
كأس أمم أفريقيا

تريزيجيه: لست أهتم بمن يقول أني لا أخذ حقي إعلامياً

آخر تحديث
التعليقات()
لاعب المنتخب المصري تركيزه منصب على كأس الأمم الأفريقية فقط لا غير
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري أنه لا يهتم بالأقاويل التي تشير إلى أنه لا يأخذ حقه إعلامياً.

وقال لاعب قاسم باشا التركي في تصريحات تلفزيونية: "أنا أتعب وألعب من أجل الوصول للأفضل دائماً، البعض يتحدث عني بشكل طيب، ويعطيني حقي".

وواصل: "لا أشغل نفسي بمدى حصولي على حقي إعلامياً أو لا، هذا الأمر لا يحزنني تلك الإنجازات أحققها لنفسي".

وتابع: "سعيد للغاية بإقامة كأس الأمم الأفريقية في مصر، ليس من المقبول أبداً أن نخرج من البطولة دون تحقيقها".

اختيارات المحررين

ويستعد تريزيجيه للمشاركة مع الفراعنة، في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة أمام زيمبابوي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى من البطولة، برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا وجمهورية الكونغو.

إغلاق