هل أحسن تريزيجيه الاختيار بالانتقال لأستون فيلا؟

تريزيجيه ينضم رسميًا للفيولا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إتمام التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا التركي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب المصري الذي ارتبط في كل صيف بالانتقالات إلى فريق من الدوريات الخمس الكبرى دون أن نرى حراكًا حقيقيًا ويستمر تواجده في تركيا أو بلجيكا قبلها.

ولكنّه أخيرًا يظهر مع فريق إنجليزي يشارك في البريميرليج لينضم إلى أحمد المحمدي في الفريق بجانب محمد صلاح مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي.

ولكن هل أحسن نجم الأهلي السابق الاختيار؟ هل جاء في توقيته أم متأخرًا بعض الشيء؟

فرعون مصري جديد في البريميرليج 👌@Trezeguet إلى أستون فيلا 🙌 pic.twitter.com/7NgR2karRu — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

أن تأتي متأخرًا؟

منذ انفجار موهبة تريزيجيه مع الأهلي انتقل إلى أندرلخت البلجيكي ليجد نفسه بديلًا أغلب المباريات لينضم إلى موسكورون ويبدأ عملية إثبات نفسه.

ورغم نجاحه مع موسكورون لكنه لم يجد فرصة للعب أساسي مع بطل الدوري البلجيكي وكان هدفه اللعب مع فريق جالطة سراي التركي ليكون لديه القدرة على المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ولذلك سافر إلى تركيا ولكن ليلعب لصالح قاسم باشا ويُظهر إمكانيات بارزة لكن دون أي خطوة حقيقية للأمام.

تريزيجيه ليس صغير السن بل بعمر 24 عامًا أي أنّه حاليًا في بداية فترة تألقه ونموه ولو تحرك مبكرًا لفريق وسط الترتيب مثل فياريال الذي طلبه من قبل ولكنّه أيضًَا لم يتأخر كثيرًا لأنّه لو تألق لموسم أو اثنين مع أستون فقد نراه في فريق أفضل.

هل فيلا المكان المناسب؟

ربما نختلف على الدوري الأفضل في العالم ولكن لا يمكن الاختلاف حول الدوري الأكثر متابعة في العالم.

الجميع يشاهد الدوري الإنجليزي ليس فقط الجمهور ولكن حتى الكشافون والمدربون ولذلك فإن تريزيجيه يحتاج فقط لتكرار ما قدمه مع قاسم باشا في البريميرليج والتأثير وقتها سيكون مضاعفًا.

أستون فيلا فريق طموح ولديه تاريخ عريق، هبط منذ فترة إلى التشامبيونشيب ليعود سريعًا إلى البريميرليج على حساب ديربي كاونتي بهدف البقاء لفترة أطول.

بأسلوب اللعب الإنجليزي المعتاد، فإن تريزيجيه قد يجد نفسه جناحًا كلاسيكيًا يلعب في الرواق الأيمن وليس الأيسر بوظائف الجناح العكسي كما اعتاد خلال مسيرته.

قد تكون هذه فرصة جيدة لتطوير اللاعب وقدرته على القيام بأدوار مختلفة ومساندة الخط الدفاعي وكذلك تطوير الناحية البدنية بالنسبة له.

في رأيي، كان الأفضل لخريج أكاديمية الأهلي المصري أن يلعب في الليجا لأنها بطولة تعتمد على المهارات الفنية أكثر من السرعات والنواحي البدنية ولذلك فريق مثل فياريال أو سيلتا فيجو أو خيتافي كان أفضل له من البريميرليج.

ولكن الدوري الإنجليزي أيضًا قد يثقل موهبة اللاعب ويضيف لها الكثير ونرى نسخة أكثر تطورًا منه.

ما ينقص تريزيجيه؟

لو تحدثنا عن السرعة أو المهارة الفردية فإن تريزيجيه لا يعاني على الإطلاق من هذه الأزمات وقد يتألق كثيرًا مع أستون فيلا وخاصة في المباريات التي تعتمد على المرتدات.

مشكلة تريزيجيه هي الشق البدني، فاللاعب لم يتواجد في فرق تحتاج لإمكانيات بدنية مثلما هو الحال في البريميرليج خاصة مع تكدس مباريات البطولة.

الأزمة الثانية هي تراجع نسبة تحويل الفرص لأهداف عند صاحب الـ 24 عامًا الذي يسجل أقل بكثير مقارنة بعدد الفرص التي تتاح له.

مع فريق لا يصل كثيرًا للمرمى في أغلب المباريات قد يتأثر تريزيجية سلبيًا لو أهدر الكثير من الفرص.

يحتاج الفرعون المصري إلى التركيز على تطوير هذه النواقص ليصبح جاهزًا مناسبًا لأستون فيلا وتكون خطوته نحو فريق أفضل.